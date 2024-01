Matthew McConaughey compartilha raras fotos da filha vida no aniversário

Matthew McConaughey, conhecido por seus papéis no cinema, emocionou seus fãs ao compartilhar fotos raras de sua filha Vida em comemoração ao seu aniversário de 14 anos.

O ator de "O Poder e a Lei" presenteou seus 9,3 milhões de seguidores no Instagram com duas imagens encantadoras de Vida. Acompanhando as fotos, McConaughey escreveu: "Para Vida, que nunca deixou uma flor passar, Feliz Aniversário."

Apesar do aniversário de Vida ser em 3 de janeiro, o ator compartilhou as imagens no dia 4, explicando de maneira descontraída: "Um dia atrasado porque meu dispositivo móvel voou do meu bolso na montanha-russa da festa dela ontem."

Família unida

Fãs rapidamente notaram a semelhança impressionante entre Vida e sua mãe, a modelo brasileira Camila Alves McConaughey. Comentários como "Ela é a cara da Camila" e "Mini Camila" destacaram a beleza compartilhada mãe e filha.

Além de Vida, McConaughey e Camila são pais de Levi, 15, e Livingston, que completou 11 anos no mês passado. O ator frequentemente compartilha momentos especiais da vida em família nas redes sociais.

Em ocasiões anteriores, tanto Camila quanto Levi expressaram amor e gratidão pela família. O casal e seus filhos parecem manter uma conexão sólida, refletida nas mensagens de aniversário e homenagens compartilhadas.

Além de suas conquistas no cinema, Matthew McConaughey é elogiado por seu papel como pai dedicado. A celebração do aniversário de Vida é mais um exemplo do valor que o ator atribui à família em sua jornada de vida.