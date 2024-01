Green Day muda verso de ‘American Idiot; o que diz a ‘nova’ letra?

Durante uma transmissão na rede de televisão ABC, Billie Joe Armstrong chamou a atenção do público ao lançar uma mensagem contra o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump enquanto a banda de rock punk Green Day tocava seu sucesso de 2004 ‘American Idiot’. A performance gerou uma forte ovação da plateia e provocou diversas reações nas redes sociais.

O que diz a ‘nova letra’ de ‘American Idiot’?

Durante a sua performance de Ano Novo, os membros do Green Day modificaram a letra original que diz ‘I’m not a part of a redneck agenda’ (Eu não faço parte de uma agenda redneck) referindo-se a um estereótipo para ‘I’m not a part of the MAGA agenda’ (’Eu não faço parte da agenda MAGA’).

Essa mudança está diretamente relacionada ao ex-presidente republicano dos Estados Unidos, que impulsionou a ‘agenda MAGA’, cujas siglas significam ‘Make America Great Again’ (’Façamos a América Grande Novamente’).

Este fato gerou diversas opiniões, pois muitos elogiaram a decisão de expressar sua posição em relação a Trump diante das próximas eleições de 2024, enquanto outros consideraram que foi um ato propagandístico inapropriado.

É importante destacar que, em outubro, a banda anunciou seu retorno com o lançamento da música ‘The American Dream is Killing Me’, que estará incluída em seu próximo álbum, ‘Saviors’, previsto para 19 de janeiro.

“‘Saviors’ são um convite ao cérebro do Green Day, ao seu espírito coletivo como banda e à compreensão da amizade, cultura e legado dos últimos 30 anos”, afirmam.

“É cru e emocional. Divertido e perturbador. É um riso da dor, chorar de felicidade”, explicou a banda de rock americana.