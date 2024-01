BBB 24: Globo deixa anjo mais poderoso e castigos podem ser ‘piores’; saiba tudo!

O BBB 24 começa na noite desta segunda-feira (08), depois do capítulo da novela Terra e Paixão. Mas, além da votação para colocar mais moradores dentro da casa, a Globo continua divulgando novidades da temporada, que conta com Wanessa Camargo e MC Bin Laden no camarote.

Recentemente, a emissora anunciou que o novo Big Brother Brasil seria mais popular e, desde o big day os fãs se surpreenderam com “pessoas mais reais”. Agora, é hora de falar sobre o anjo e o monstro, dinâmica que emociona e tira os participantes do sério.

Segundo a Globo, o anjo do BBB 24 está mais poderoso e o monstro mais cansativo. Durante uma coletiva de imprensa, foi dito que o participante que ganhar a prova do anjo está automaticamente imune, ou seja, não corre o risco de ir ao paredão. Ele ainda pode imunizar um aliado ou aliada, como sempre aconteceu.

BBB 24: Tadeu Schmidt entra na casa da nova temporada (Manoella Mello/Globo)

Mas, quem levar o castigo do monstro terá que aguentar ainda mais. Segundo a direção do Big Brother Brasil, neste ano, as punições podem ser mais longas do que os anos anteriores. Ao todo, 26 pessoas vão morar na casa do BBB 24, pelo menos no começo do reality show.

Com os 18 jogadores já apresentados, o público pode votar em mais dois novos moradores da casa, mas aquilo que era para se com 14 pessoas acabou virando 13, já que uma anônima desistiu. Mas, a dinâmica não parou e, segundo Tadeu Schmidt, a dupla entra na casa ainda hoje.

BBB 24: Tadeu Schmidt entra na casa e fala sobre a nova temporada na Globo (Manoella Mello/Globo)

Durante o Fantástico, o apresentador revelou as 13 pessoas que disputam a preferência para entrar no Big Brother Brasil e ainda deixou claro que uma participante desistiu durante o pré-confinamento.

“Até o fim do programa, teremos 26 moradores. Uma parte desta turma já foi apresentada e está na hora de começar a escolher os últimos participantes. Temos 13 candidatos. Eram 14, mas durante o confinamento no hotel, uma candidata desistiu”.

