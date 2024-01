Remake de Renascer: Globo deixa escapar música de abertura da novela

O remake de Renascer estreia no dia 22 de janeiro e, enquanto o público espera pela nova novela das 21 horas na Globo, a emissora já definiu qual será a música de abertura da produção.

Segundo o jornal O Globo, a adaptação da novela de 1993, escrita por Benedito Ruy Barbosa, terá como música tema Lua Soberana, de Ivan Lins e Vitor Martins. Ela vai ganhar uma versão inédita cantada por algum cantor famoso de MPB, que ainda não foi divulgado.

Remake de Renascer: Juliana Paes aparece sedutora ao posar com look de Jacutinga (Reprodução/Instagram)

No entanto, é preciso lembrar que na versão original de Renascer, a música de abertura da novela era cantada por Confins.

O dia exato da estreia da adaptação em 2024

A novela tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre. A nova versão da novela escrita em 1993 pelo autor Benedito Ruy Barbosa deve contar com 197 capítulos, permanecendo no ar até o dia 27 de setembro.

Remake de Renascer: Humberto Carrão e Marcos Palmeira vivem José Inocêncio em fases diferentes da novela da Globo (Fábio Rocha/Globo)

Vale destacar que se nada mudar, a nova versão de Renascer vai surgir em horário nobre durante as férias de verão e também com o lançamento do BBB 24, que começa no dia 8 de janeiro. O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

O elenco do remake da novela Renascer conta com Marcos Palmeira, Juliana Paes, Vladimir Brichta, Sophie Charlote, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Rodrigo Simas, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Maria Fernanda Cândido, Mell Muzzillo, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília CostaTheresa Fonseca, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Antonio Calloni, Marcello Melo Jr., Gabriel Sater, Renan Monteiro, Juan Paiva, Humberto Carrão, Matheus Nachtergaele, Gabriela Medeiros, Lívia Silva, Duda Santos e Almir Sater.

