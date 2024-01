Margot Robbie fala sobre possibilidade de interpretar Arlequina novamente

Uma das melhores interpretações que já foram vistas na indústria do cinema de super-heróis foi a de Margot Robbie como Arlequina. A atriz australiana interpretou a namorada do Coringa em três ocasiões: em 2016, em ‘Esquadrão Suicida’; em 2020, no filme ‘Aves de Rapina’; e em 2021, em uma nova versão do ‘Esquadrão Suicida’.

Neste ano de 2024, Arlequina aparece, mas desta vez será interpretada por Lady Gaga. Uma nova atriz em um universo da DC Comics que não tem nada a ver com o que Margot Robbie trabalhou.

A atriz e cantora norte-americana estará no segundo filme do Coringa de Joaquin Phoenix, dirigido por Todd Phillips.

Harley Quinn - Lady Gaga - Joker

É por isso que a famosa revista ‘Variety’ perguntou a Robbie se, com a chegada de Lady Gaga ao papel, ela estaria passando o bastão do personagem.

Mas quem rouba a cena é Margot Robbie como Harley Quinn. Foto: via Warner Brothers

Sua resposta, embora deixe uma possibilidade em aberto, faz referência a que possivelmente não a veremos novamente no traje da Arlequina.

“Sempre quis que a Arlequina fosse uma personagem que pudesse ser interpretada por outras atrizes, assim como existem tantos personagens masculinos icônicos. Esse sempre foi o sonho para ela. Arlequina é muito divertida e pode seguir várias direções diferentes. Você a coloca nas mãos de outra pessoa e pensa: ‘o que eles vão fazer com ela?’. As opções são infinitas”, disse a protagonista de ‘Barbie’.