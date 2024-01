Guillermo del Toro dá uma olhada no projeto pessoal que o mantém ‘encantado’

Para aqueles que conhecem sua obra e viram filmes como ‘Hellboy’, ‘O Labirinto do Fauno’ e ‘A Forma da Água’, o paralelismo é evidente: a mansão que Guillermo del Toro tem em Los Angeles, Califórnia, parece saída de um de seus filmes.

Amante dos clássicos do terror, anime e tudo o que tem a ver com histórias obscuras do passado e do presente, é assim que o cineasta continua adicionando objetos à sua coleção privada. Dizem que ele destina metade do seu salário para acumular peças.

Guillermo del Toro compartilha os novos habitantes de sua Mansão Encantada. (Foto: Cortesía Guillermo del Toro.)

É importante lembrar que em 2019, Del Toro decidiu mostrar um pouco do que acumulou ao longo dos anos em ‘Em Casa com Meus Monstros’. A exposição no México foi a primeira e, talvez, a última vez que uma parte do que é guardado na Bleak House, a casa californiana onde o diretor mantém sua coleção privada, foi apreciada.

É bastante divertido saber que a esposa e filhas de Del Toro (59 anos) não vivem na mansão, porque acham assustador conviver com Frankenstein e seus amigos. Mas para ele, esses lugares são um refúgio e quando sua família não está por perto, ele costuma se inspirar nos cantos.

“Se caminharmos pelas duas casas, você não só veria os filmes que fiz, mas também os que vou fazer. É tudo o que se acumulou na minha cabeça desde jovem e tem saído aos poucos”, disse.

Mostra em andamento

Por enquanto, Guillermo del Toro deu uma prévia das mudanças que está fazendo

"Feliz 2024! Mais 4 visões da sala da Mansão Assombrada (em progresso)", destacou na plataforma X.

"Essa é uma sala incrível!", "Estou incrivelmente com ciúmes!", "A pintura original da Medusa também é linda. Muito feliz que esteja nas mãos de alguém que cuida da mansão", "Imagina dormir uma noite e todos os fantasmas ganharem vida, dando voltas", "Quarto legal!", "Quero visitar sua casa", "Uau, que coleção incrível", comentaram alguns internautas ao ver as fotos publicadas pelo diretor mexicano.

