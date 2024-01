Divórcio em 2024? JLo e Ben Affleck são flagrados ‘gritando’ na véspera de Ano Novo

No verão de 2022, Jennifer Lopez e Ben Affleck surpreenderam o mundo do entretenimento quando, após uma tentativa fracassada, o casal deu uma segunda chance ao amor com um luxuoso casamento, encerrando o que começou no início dos anos 2000.

No entanto, desde aquele momento, o casal não parou de estar envolvido em diversas controvérsias, que os colocaram sob os holofotes do público, pois para alguns, o amor deles não convencia totalmente, sendo flagrados em momentos desconfortáveis.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram: @jlo_iniquelove y jloitalia_ (Instagram: @jlo_iniquelove y jloitalia_)

Foi na cerimônia de premiação do Grammy onde o casal se tornou um meme, depois que Ben Affleck foi capturado pelas câmeras do evento com um rosto desfigurado, de desconforto e para alguns, de infelicidade ao lado de Lopez, o que para muitos supôs uma crise para o jovem casamento.

Desde então, e apesar dos esforços de Jennifer Lopez para mostrar que os rumores não eram verdadeiros, o casal continua sendo polêmico e é que, há apenas alguns minutos, o casal foi flagrado em um momento desconfortável que reacende os rumores de uma crise e até mesmo um possível divórcio em vista.

Jennifer Lopez e Ben Affleck são capturados brigando na véspera de Ano Novo

De acordo com relatórios divulgados pelo Daily Mail, Jennifer Lopez e Ben Affleck foram flagrados no sábado, 30 de dezembro, tendo uma discussão acalorada na ilha de São Bartolomeu (St. Barth), um paraíso localizado no Caribe.

Tudo começou quando o casal visitava uma exclusiva joalheria em Gustavia, a capital de São Bartolomeu. Foi então que Jennifer Lopez, encantada com algumas peças da coleção Cinemagia da famosa marca Bvlgari, a discordância se desencadeou.

Jennifer Lopez começou a experimentar um colar e um par de brincos, que aparentemente agradaram a 'Diva do Bronx', pois foi essa gargantilha que ela usou na frente de um espelho e até pediu a Ben Affleck para tirar algumas fotos com ela. Até aquele momento, tudo estava aparentemente bem, mas foi quando a discussão começou.

O mau humor era mais do que evidente em ambos, pois, enquanto Jennifer Lopez levantava a voz, Ben Affleck agitava as mãos, deixando à vista dos paparazzi uma acalorada briga.

JLo e Ben Affleck se reconciliaram?

Após a discussão, JLo, que usava um visual Chanel com um top branco curto e uma saia rosa longa, teve um momento íntimo com Ben Affleck, onde foram vistos se reconciliando, se beijando em frente à loja e terminando em um abraço feliz na frente dos paparazzi, que minutos antes haviam capturado a intensa briga deles.

Dias anteriores, o casal foi capturado extremamente apaixonado, passeando pela ilha de St. Barths, desfrutando das lojas de Gustavia. É importante lembrar que este é um dos destinos favoritos dos famosos durante a temporada de dezembro devido ao seu clima tropical.