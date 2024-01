‘Wonka’ continua dominando bilheteria no início de 2024

Cena do filme 'Wonka' AP (Courtesy of Warner Bros. Pictures/AP)

No encerramento do ano, ‘Wonka’ voltou a dominar a bilheteria nos Estados Unidos, em uma grande recuperação para os cinemas em Hollywood.

O musical de Paul King estrelado por Timothée Chalamet no papel de um jovem Willy Wonka continua encantando o público em comparação a outros filmes que prometiam ser um sucesso de bilheteria, como ‘Aquaman 2′. Em seu terceiro fim de semana, o filme da Warner Bros. já arrecadou cerca de US$ 24 milhões de sexta-feira a domingo, e US$ 31,8 milhões levando em consideração as estimativas da segunda-feira feriado. Com isso, o filme acumula US$ 142,5 milhões.

Com esse número, o filme do famoso chocolatier supera ‘Aquaman 2: O Reino Perdido’, também da Warner Bros., que, assim como os filmes anteriores de super-heróis da DC, não teve um desempenho tão bom nas bilheterias. A sequência de ‘Aquaman’, dirigida por James Wan e estrelada por Jason Momoa, arrecadou US$ 19,5 milhões em seu segundo fim de semana, elevando sua arrecadação em duas semanas para modestos US$ 84,7 milhões, incluindo as estimativas do dia de Ano Novo.

Outro filme que conquistou um lugar nas bilheterias de Natal foi ‘A Cor Púrpura’, a adaptação de Blitz Bazawule do musical teatral de 2005 baseado no romance de Alice Walker, que estreou na segunda-feira passada e liderou todos os filmes no Natal com US$ 18 milhões. Ao longo da semana, a estreia da Warner Bros. arrecadou US$ 50 milhões, incluindo US$ 13 milhões de sexta-feira a domingo. É um bom começo para o filme estrelado por Fantasia Barrino, Taraji P. Henson e Danielle Brooks. O público deu a ele uma nota A no ‘CinemaScore’.

A produção de cerca de US$ 100 milhões, que conta com Oprah Winfrey, Steven Spielberg e Quincy Jones (todos eles do filme de 1985) como produtores, deverá ter um bom desempenho durante a temporada de premiações. Está indicada para vários Globos de Ouro e espera-se que participe do Oscar.