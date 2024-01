Selena Gomez radiante com Benny Blanco: ''super feliz e presente'', diz fonte

Uma pessoa ligada à cantora e atriz revela que Selena Gomez, aos 31 anos, está vivendo um momento de felicidade intensa ao lado de Benny Blanco, de 35 anos, com quem ela recentemente confirmou os rumores de namoro.

Uma fonte próxima à cantora compartilhou que Selena Gomez está "super feliz e presente" durante seu romance com Benny Blanco. A cantora, conhecida por 'Single Soon', está aparentemente vivendo um momento de autoconfiança.

A fonte especula se essa fase positiva está relacionada ao relacionamento com Benny Blanco ou se reflete em seu estado pessoal e profissional. Independentemente disso, a fonte afirma que todos ao seu redor estão felizes por vê-la satisfeita.

Círculo próximo protetor

O círculo próximo de Gomez demonstra ser protetor em relação à cantora/atriz. A fonte destaca que, após a série 'Only Murders in the Building', as pessoas ao seu redor têm uma atitude de que "qualquer namorado de Selena é um namorado nosso."

Na última quarta-feira à noite, Gomez e Blanco foram vistos em uma noite romântica no Crypto.com Arena, em Los Angeles, assistindo a uma partida entre o L.A. Lakers e o Miami Heat. O casal não hesitou em trocar carinhos, demonstrando afeto ao se abraçarem e darem as mãos.

A confirmação pública do relacionamento ocorreu quando Gomez postou uma foto dela e do produtor em seu story no Instagram no último fim de semana. A imagem mostra Blanco abraçando Gomez por trás, beijando seu pescoço.

A relação já ultrapassa seis meses, com Gomez expressando abertamente seu carinho por Blanco em interações nas redes sociais. Ela o descreveu como "meu tudo absoluto no meu coração" e afirmou que ele é "a melhor coisa que já aconteceu" em resposta aos fãs.