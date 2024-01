Paraíso Tropical: Marion arma contra dois personagens de uma só vez; entenda

Marion (Vera Holtz) planeja algo cruel contra o casal Ana Luísa (Renée de Vielmond) e Antenor (Tony Ramos) em Paraíso Tropical. Para se dar bem na novela da TV Globo, a mãe de Olavo (Wagner Moura) joga sujo e invade o quarto daquela que se diz amiga.

Tudo acontece quando a ricaça planeja unir a personagem vivida por Renée de Vielmond com Lucas (Rodrigo Veronese) e, desta forma, separar Antenor e a mulher de uma vez por todas. A vingança começa com Cláudio (Jonathan Haagensen) descobrindo se o empresário continua com o seu romance secreto com Fabiana (Maria Fernanda Cândido).

Depois de uma sigilosa investigação, Marion ataca e revela tudo que pensa: “Ana Luísa fica com o Lucas, Antenor com Fabiana e eu saio por cima. Final feliz para todo mundo”, comenta a promoter.

Paraíso Tropical: Ivan (Bruno Gagliasso) e Marion (Vera Holtz) brigam mais uma vez (Renato Rocha Miranda/Globo)

A crueldade é tanta que a mãe de Olavo chantageia Sérgio Otávio (Marcelo Valle) com uma gravação comprometedora. Neste momento, o personagem de Paraíso Tropical não tem outra escolha e leva a megera até a mansão de Ana Luísa.

A personagem de Vera Holtz invade o quarto do casal e começa a procurar a agenda de Ana, que chega em casa e se depara com o motorista nervoso. Sérgio Otávio leva um susto e começa a despistar a mulher, tudo para que Marion não seja pega em flagrante.

Paraíso Tropical: Lucas se declara para Ana Luisa (TV Globo / Kiko Cabral)

Mesmo com a esposa de Antenor na casa, Marion consegue as informações importantes sobre a rotina dela em Paraíso Tropical decora tudo. Amiga da onça, Marion, por sua vez, consegue deixar o quarto e segue para seu apartamento de luxo, onde revela para Cláudio que já sabe como vai agir.

Colocando seu plano para separar Ana Luisa e Antenor em prática, a mãe de Olavo liga para Lucas e o convida para uma missa de sétimo dia. Ele aceita o convite, confiando ser um amigo dos seus pais, será neste momento que ela tenta provocar um encontro entre os dois.

