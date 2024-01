Mulher celebra fazendo topless no Sugar Bowl e emissora se desculpa

As comemorações pelo novo título dos Washington Huskies no futebol universitário deixaram um momento irreal na televisão, após a celebração viral de uma mulher na rua.

Durante a transmissão das celebrações dos Huskies, que derrotaram os Texas Longhorns por 37-31 em um espetacular encontro no Sugar Bowl, a câmera capturou um grupo de fãs nas ruas.

¡FINAL DRAMÁTICO, SE ACABÓ! 😮



¡Washington Huskies gana el Sugar Bowl! Se enfrentarán a Michigan Wolverines el próximo lunes por el Campeonato Colegial.#CFBPlayoff pic.twitter.com/BtpvUN73J9 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 2, 2024

No vídeo, é possível ver como a mulher, enquanto olha para a tela para cima, expõe seus seios, enquanto o cinegrafista interrompeu a transmissão.

Após o ocorrido, Bill Hofheimer, responsável pelas relações públicas da ESPN, pediu desculpas pelo incidente e assumiu a responsabilidade pelo ocorrido. "Lamentamos que isso tenha acontecido e pedimos desculpas pela exibição do vídeo na transmissão", declarou.

Aqui você pode ver o vídeo.

As imagens ocorridas na Bourbon Street rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

No encontro, os Huskies garantiram o bilhete para o Campeonato de Futebol Universitário com uma ótima atuação da defesa no Caesars Superdome de Nova Orleans.

Agora, Washington enfrentará os Michigan Wolverines pelo campeonato na próxima segunda-feira no NRG Stadium, em Houston, Texas.