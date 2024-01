Cristiano Ronaldo surpreende sua mãe com um presente caro em seu aniversário

Cristiano Ronaldo viajou para a sua terra natal, Madeira, para se encontrar com a sua família e celebrar mais do que apenas o Ano Novo. O número 7 do Al-Nassr também celebrou o aniversário de Dolores Aveiro, sua mãe, com uma festa destacada e um presente incrível que surpreendeu a todos, inclusive nas redes sociais.

Foi através das redes sociais que um vídeo começou a se tornar viral, no qual podemos ver Cristiano Jr. levando sua mãe para a garagem de sua casa e lá mostrando a ela seu novo carro. Um Porsche Cayenne preto decorado com um laço vermelho.

Ao ver o luxuoso presente, a Sra. Aveiro explode em emoção e lágrimas, abraçando seu neto e agradecendo o gesto de seu filho, que organizou toda a surpresa. É importante mencionar que esta não foi a única surpresa vivida naquela noite, pois a família do jogador teve a oportunidade de desfrutar de uma festa incrível.

Nas festividades posteriores, Cristiano contou com a participação do cantor brasileiro, Luan Santana, a quem também agradeceu presenteando-o com um Rolex avaliado em 1,5 milhões de pesos. O momento também foi capturado em câmera e pode-se ver a expressão do intérprete ao recebê-lo, colocando-o imediatamente e agradecendo ao astro português pelo gesto.