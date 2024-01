Ele só tinha um barril e um sonho: a criança mexicana da vila que conquistou os corações dos brasileiros ganhou uma exposição no MIS Experience, com diversas surpresas. A fim de celebrar seus 40 anos desde a primeira exibição no Brasil, o seriado mais querido da TV brasileira e da América Latina inaugurou a mostra nesta sexta-feira (5).

A exposição, com o objetivo de homenagear as quatro décadas de exibição do saudoso programa de TV no Brasil, reconstrói os diversos cenários do universo da Vila. Se você é fã dos integrantes cativantes da vila, prepare-se para uma experiência afetiva.

O que esperar de ‘Chaves: A Exposição’

‘Chaves: A Exposição’; saiba o que você vai encontrar na mostra do MIS Experience (Reprodução/Diego Valverde/MIS)

A organização traz diversas surpresas aos fãs do universo de Chaves. Os visitantes da mostra poderão contemplar acervos tanto de ‘Chaves’ quanto de ‘Chapolin Colorado’, com figurinos exclusivos utilizados em cena, itens e roteiros originais trazidos do México especialmente para a exposição em São Paulo.

A mostra imersiva possibilita que o visitante “entre em cena” na Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga e no segundo Pátio da Vila. Além disso, é possível conhecer até mesmo alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio Chaves, como a “Sala da Bruxa do 71″.

Leia mais:

Ônibus gratuitos

‘Chaves: A Exposição’; saiba o que você vai encontrar na mostra do MIS Experience (Reprodução/MIS)

Para quem optar pelos transportes públicos, o evento facilitou o trajeto! Todos os dias em que a exposição estiver aberta, será disponibilizado um ônibus gratuito saindo da plataforma 5 do terminal turístico da Barra Funda a cada 1 hora — sempre meia hora antes do início de cada sessão. O ônibus também leva o público de volta para o terminal da Barra Funda. Confira, abaixo, os horários de funcionamento:

Saindo da Barra Funda: 09h30 às 19h30 (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 20h30.

Saindo do MIS Experience: 10h às 21h (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 22h.

Os ingressos para ‘Chaves: A Exposição’ podem ser adquiridos no site www.expochaves.com.br. Às terças-feiras, a entrada é gratuita – o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).

SERVIÇO CHAVES: A EXPOSIÇÃO

Data: a partir de 05/01/2024

Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo/SP

Ingressos: Gratuito às terças | Quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Vendas no site www.expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience

Horários:

Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 20h (permanência até 21h)

Sábados: das 10h às 21h (permanência até 22h)

Classificação indicativa: livre