Terra e Paixão: na reta final, vazam novas revelações sobre a morte de Agatha

Terra e Paixão: Agatha (Eliane Giardini) recebeu um caixão no casamento e isso foi um aviso (Paulo Belote/Globo)

Agatha (Eliane Giardini) foi morta com três tiros dados por Irene (Glória Pires) em Terra e Paixão. Mas, sem nenhuma compaixão, a mãe de Daniel (Johnny Massaro) já tinha dado avisos de que o fim da personagem estava próximo, afinal, no próprio casamento da ex-presidiária com Antônio (Tony Ramos) um caixão foi dado como presente.

Acontece que Agatha não deu bola para a indireta da personagem de Glória Pires na novela escrita por Walcyr Carrasco na Globo e seguiu desfrutando dos benefícios de voltar à família mais rica de Nova Primavera.

Terra e Paixão: Agatha (Eliane Giardini) aparece morta na escada (Léo Rosario/Globo)

Ao que tudo indica, o plano de Irene era apenas se vingar da personagem de Eliane Giardini, que além de roubar o seu posto como esposa de Antônio começou a falar tudo que sabia sobre os planos cruéis da mãe de Petra (Débora Ozozio), como a morte acidental de Daniel, que na verdade era para ser de Caio (Cauã Reymond).

Além disso, depois de conseguir a confiança do personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão, Agatha resolveu agir e com a ajuda de um chá foi envenenando o vilão da novela das 21 horas. Antônio quase morreu , mas foi levado ao hospital e voltou como se nada tivesse acontecido.

Terra e Paixão: Agatha (Eliane Giardini) volta no final da novela (Estevam Avellar/Globo)

Vale destacar que, misteriosamente, Agatha apareceu morta na escada da mansão da família e muitos foram os personagens suspeitos pelo crime. Mas, nos últimos capítulos, Ramiro (Amaury Lorenzo) confessa à polícia que Irene foi quem atirou na vilã. Antônio também teve participação ao empurrar a esposa escada abaixo.

Agora, é esperar o último capítulo de Terra e Paixão e descobrir qual será o destino de Irene na novela da Globo, que será substituída pelo remake de Renascer, que estreia no dia 22 de janeiro.

