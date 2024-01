Paraíso Tropical: acidente faz personagem principal descobrir irmã gêmea

Paula e Taís, personagens interpretadas por Alessandra Negrini em Paraíso Tropical, finalmente se encontram, mas a situação é bem complicada, já que uma delas é atropelada e vai parar no hospital. No entanto, esse dia marca o início de uma investigação sobre o passado.

Em cenas importantes para o andamento da novela de Gilberto Braga na Globo, as irmãs gêmeas se encontram no meio da rua, quando a personagem principal da trama está saindo de uma festa e é flagrada pela vilã.

Neste momento, Taís é atropelada e levada ao hospital, mas consegue se recuperar do susto. Sem entender como elas são idênticas, Paula, que aguarda o encontro com Daniel (Fábio Assunção), ajuda Taís em sua recuperação após o atropelamento. Mas, ela nem imagina que elas foram separadas depois do nascimento.

Paraíso Tropical: Taís (Alessandra Negrini) cria golpe para enganar Paula (Alessandra Negrini) (João Miguel Júnior/Globo)

A partir disso, ela cria planos para enganar a irmã gêmea em Paraíso Tropical, enquanto Paula decide investigar os motivos da separação após o nascimento das duas.

Taís foi vendida pela mãe

Acontece que a mãe das personagens vividas por Alessandra Negrini passava por muitas dificuldades e, segundo Isidoro (Othon Batos), avô das gêmeas, ela resolveu vender Taís para outra família. Ele revela ainda que a matriarca era viciada em drogas, o que resultou em sua própria morte.

Paraíso Tropical: Paula (Alessandra Negrini) acorda Taís (Alessandra Negrini) (João Miguel Júnior/Globo)

Durante a história, Amélia (Susana Vieira) volta à novela. Segundo Isidoro, a avó das duas tentou recuperar as netas, mas só conseguiu fugir com Paula. Clemente (Reginaldo Faria), amigo de Isidoro, esclarece que Amélia impediu a venda de Paula.

Paraíso Tropical é um clássico da Globo. A novela foi escrita em 2007 por Gilberto Braga e conta com 179 capítulos. Além dos protagonistas, o elenco conta com Tony Ramos, Glória Pires, Wagner Moura, Camila Pitanga, Marcello Antony e Vera Holtz, entre outros famosos.

