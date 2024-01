Kate Middleton deixa para trás drama com Harry e Meghan Markle, diz amigo

Após anos de tensões familiares e alegações públicas de Prince Harry e Meghan Markle, Kate Middleton e o Príncipe William deixaram os atritos para trás. De acordo com uma amiga de Kate, "ela seguiu em frente, e William também. Eles estão focados no que importa para o futuro. Não estão olhando para trás".

À medida que seu 42º aniversário se aproxima, em 9 de janeiro, Kate pode refletir sobre seu primeiro ano completo como Princesa de Gales. Embora não seja a monarca, ela se tornou a mulher mais conhecida da família real, substituindo a Rainha Elizabeth, falecida aos 96 anos em 2022, e ganhando cada vez mais influência.

Fontes próximas à família real destacam a seriedade com que Kate encara suas responsabilidades. Simon Lewis, ex-chefe de comunicações do Palácio de Buckingham, a descreve como "uma peça central na equipe Windsor." Sua confiança tranquila impulsiona iniciativas como a campanha Shaping Us, focada nos primeiros cinco anos de vida das crianças.

Desafios recentes

Apesar do sucesso, recentemente Kate enfrentou controvérsias. O livro de Omid Scobie 'Endgame' a retratou como "fria" em relação a Meghan. Além disso, uma tradução holandesa do livro incluiu Kate e Charles em conversas sobre a cor da pele de Archie. O Palácio de Buckingham está considerando medidas legais devido a esse erro editorial.

Valentine Low, autor real, destaca a força de Kate nos bastidores, especialmente após a entrevista bombástica de Harry e Meghan com Oprah em 2021. Kate desempenhou um papel crucial na redação da declaração do Palácio de Buckingham, demonstrando determinação em esclarecer a verdade.

Kate, futura rainha, tem uma imagem pública amigável, mas Low destaca sua força de vontade e disposição para lutar pelo que considera certo. "Ela pensa estrategicamente. Vai ser rainha um dia e tem os interesses de longo prazo da monarquia e da família real no coração", diz Low.