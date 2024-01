Remake de Renascer: personagem de Matheus Nachtergaele não é mistério

Aos poucos o público se despede de Terra e Paixão e começa a observar mais detalhes do remake de Renascer, novela que estreia no dia 22 de janeiro no horário nobre da Globo, que marca o retorno do ator Matheus Nachtergaele às novelas.

Na adaptação escrita por Bruno Luperi, o veterano vai interpretar Norberto, que é um importante comerciante da região. Segundo o jornal O Globo, Matheus está presente nas duas fases de Renascer, como aconteceu na versão original, de 1993.

É importante lembrar que na história criada por Benedito Ruy Barbosa, exibida nos anos 1990, o personagem foi interpretado pelo ator Nelson Xavier, que morreu em 2017.

Remake de Renascer: Novela de Benedito Ruy Barbosa ganha adaptação na Globo em 2024 (Fábio Rocha/Globo)

Atualmente, Matheus Nachtergaele está sem contrato de exclusividade com a Globo, mas ao longo dos anos ele esteve em diversas novelas da emissora, como Da Cor do Pecado (2004), América (2005) e Cordel Encantado (2011). Mas, os personagens mais marcantes foram a travesti Cintura Fina em Hilda Furacão (1998) e o trapaceiro João Grilo em O Auto da Compadecida (1999).

O dia exato da estreia do remake de Renascer

A novela tem estreia marcada para o dia 22 de janeiro, quando substitui Terra e Paixão, atualmente no horário nobre da Globo. A nova versão da novela escrita em 1993 pelo autor Benedito Ruy Barbosa deve contar com 197 capítulos, permanecendo no ar até o dia 27 de setembro.

Remake de Renascer: Matheus Nachtergaele está nas duas fases da novela da Globo (Estevam Avellar/Globo)

Se nada mudar, a nova versão de Renascer, que está sendo desenvolvida por Bruno Luperi, neto de Ruy Barbosa, vai surgir em horário nobre durante as férias de verão, acompanhando a estreia do BBB 24 que está marcada para segunda-feira (08). O momento é visto como propício para o canal, que em média conquista bons números de audiência.

Além de Matheus Nachtergaele, o remake conta com Juliana Paes, Marcos Palmeira, Jackson Antunes, Humberto Carrão, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Fábio Lago, Xamã, Chico Diaz, Ana Cecília Costa, Juan Paiva, Julia Lemos, Antonio Calloni, Patrícia França, Vladimir Brichta, Irandhir Santos, Duda Santos, Renan Monteiro, Gabriela Medeiros, Gabriel Sater e Almir Sater, entre outros famosos.

