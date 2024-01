Remake de Elas por Elas: protagonista surta com decisão tomada por superior

Helena (Isabel Teixeira) passou de todos os limites no remake de Elas por Elas, pelo menos aos olhos do pai. Acontece que Sérgio (Marcos Caruso) fica desapontado com tudo que a filha causou e decide puni-la severamente nos próximos capítulos da novela da Globo.

O pesadelo da protagonista começa depois que o pai descobre que a filha esteve envolvida no incêndio criminoso no abrigo de Ísis (Rayssa Bratillieri), que quase acabou com a vida dela e de Giovanni (Felipe Bragança). A partir daí, ele muda tudo na direção da empresa, decidindo afastar a herdeira.

Sua maior decisão é tirar a personagem de Isabel Teixeira no remake de Elas por Elas da direção da empresa e nomear Jonas (Mateus Solano) como vice-presidente. Tal ação vai deixar a vilã cheia de raiva, já que ela precisa lidar novamente com o ex-marido.

Remake de Elas por Elas: Após descobrir crime, Sérgio (Marcos Caruso) dá um castigo severo em Helena (Isabel Teixeira) (Estevam Avellar/Globo)

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: irmã da protagonista planeja golpe silencioso contra ela

Com a decisão tomada, o personagem de Mateus Solano na novela da Globo assume seu posto, mas Sérgio precisa lidar com a filha mimada, que surta muito nos próximos capítulos de Elas por Elas. A atitude de Helena faz o pai afirmar ainda que se ela continuar como está nunca mais vai ajudá-la.

Tudo não passa de um golpe

Remake de Elas por Elas: Jonas (Mateus Solano) assume vice-presidência da empresa de Sérgio (Marcos Caruso) e desbanca Helena (Isabel Teixeira) (Léo Rosario/Globo)

Apaixonada por Danilo (Erom Cordeiro), Helena não percebe que tudo não passa de um verdadeiro golpe contra ela. Neste momento, a protagonista do remake de Elas por Elas está totalmente cega pelo homem, que acaba agindo pelas suas costas. Para quem não lembra, Danilo é parceiro da enfermeira Miriam (Paula Cohen), que é inimiga de Sérgio.

Enquanto ele foca seus esforços para enganar a personagem de Isabel Teixeira na novela das 18 horas, a profissional de medicina faz de tudo para conseguir extorquir mais dinheiro de Sérgio.

Vale destacar que o personagem de Marcos Caruso na novela descobre os crimes de Helena ao encontrar o canivete de Fagundes (Antonio Tabet) no local do incêndio. A protagonista de Elas por Elas não confessa sua participação.

LEIA TAMBÉM: Somente gênios podem encontrar uma mulher, um gato e um cão em 8 segundos na imagem