Rainha Letizia da Espanha: suposto amante quebra o silêncio e explica por que revelou seu caso amoroso

Realeza espanhola oferece um almoço ao Presidente da Bulgária e sua esposa Rainha Letizia da Espanha recebe o Presidente da Bulgária Rumen Radev e sua esposa Desislava Radeva para um almoço no Palácio Zarzuela Palace em 28 de abril de 2022 em Madri, Espanha (Foto de Carlos Alvarez/Getty Images) (Carlos Alvarez/Getty Images)

A realeza espanhola começou o ano de 2024 com o pé esquerdo, depois que nas últimas semanas de 2023, Jaime del Burgo, ex-cunhado da rainha Letizia, divulgou detalhes de um suposto romance que teve com ela, quando ela já estava ao lado do rei Felipe VI.

O escândalo foi tão grande que várias capas de revistas decidiram estampar a notícia, que também se espalhou como fogo nas redes sociais, depois que o ex-marido de Telma Ortiz publicou uma foto que a monarca teria enviado a ele, mesmo quando já ostentava o título de rainha.

As perguntas em torno da notícia têm se centrado nas razões do empresário para revelar um segredo tão perigoso e expor a mulher, que segundo ele, amou. É por isso que ele mais uma vez quebrou o silêncio detalhando suas razões.

As razões pelas quais o suposto amante da rainha expôs seu romance

Foi através de sua conta no Twitter que Jaime del Burgo expôs em detalhes o que foi seu suposto relacionamento com Letizia, que até teria tentado renunciar ao seu título real para viver sua história de amor com seu ex-cunhado.

Embora devido o alvoroço que causou tenha decidido apagar todas as suas mensagens, deixou claro que essa sua decisão não invalidava a verdade de todas as suas palavras e, após um longo período de silêncio, mencionou algumas razões que o motivaram a fazer as revelações.

Jaime del Burgo O homem que afirmou ser amante da Rainha da Espanha (Twitter (@JaimeDelBurgo))

"Por quê? E por que agora? Aos meios de comunicação que me ofereceram dinheiro para falar, que são alguns, o que eu respondi com o meu silêncio: vão se ferrar", afirmou.

Embora tenha evitado a pergunta original, ele descartou algumas opções pelas quais poderia ter revelado sua relação com Letizia Ortiz, isso após ser acusado de fazê-lo por fins políticos ou por ressentimentos.

“Ressentimento? Não sou capaz de senti-lo. Também não odeio. Não me lembro de ter odiado alguém ao longo da minha vida. Se deixarmos o ódio entrar, nunca seremos felizes. Também não devemos buscar respostas racionais para o que são sentimentos ou aflições relacionadas à infância e aos primeiros anos da nossa juventude. Política? Se não voto há 25 anos porque não acredito em nenhum deles! Os problemas estruturais da Espanha continuam lá, quarenta anos depois, esteja quem estiver. Chantagem? Vou publicar a verdade, doa a quem doer”, disse.

Da mesma forma, ele confessou por que revelou seu romance com Ortiz, assegurando que só busca deixar esse capítulo de sua vida para trás.

“Penso que o que preciso é me livrar do peso, colocar um ponto final em um capítulo longo e tirar conclusões que nos ajudem a melhorar. E para isso, é necessário relatar os erros, próprios e alheios. Porque é com os erros que se aprende”, afirmou.