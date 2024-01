Paraíso Tropical: irmã da protagonista planeja golpe silencioso contra ela

A descoberta de uma irmã gêmea faz Taís (Alessandra Negrini) ser ainda mais chantagista em Paraíso Tropical. Ao lado de Olavo (Wagner Moura), a vilã da novela da TV Globo planeja uma forma de se dar bem, mesmo não gostando muito da protagonista.

Ainda no hospital, depois de ter sido atropelada, a megera da novela escrita por Gilberto Braga recebe a visita do filho de Marion (Vera Holtz) e garante que pode se dar muito bem se conseguir cativar Paula (Alessandra Negrini).

Segundo a vilã de Paraíso Tropical, a personagem principal é muito cheia de não me rele e não me toque: “Ela é parecida comigo só na aparência, porque o jeito não é, não…é muito nhénhénhé”, afirma ela.

Paraíso Tropical: Paula (Alessandra Negrini) acorda Taís (Alessandra Negrini) (João Miguel Júnior/Globo)

Em recuperação, Taís ganha tempo para planejar algo para se dar muito bem nos próximos capítulos da novela da Globo, mas ela segue caçoando de como Paula se comporta: “É irmãzinha pra lá, vovozinho pra lá. Não faz muito meu gênero”.

Depois de tanto falar, a personagem má de Alessandra Negrini resolve esquematizar o seu plano: “Pensando bem, se ela for boazinha mesmo eu posso me dar bem. Porque ela é bem de vida. Acho que aquela mulher que criou ela deixou alguma coisa… Não faz o gênero pobre que nem meu avô”, comenta a vilã.

Paraíso Tropical: Olavo (Wagner Moura) visita Taís (Alessandra Negrini) no hospital (Renato Rocha Miranda/Globo)

Neste momento, enquanto recebe a visita de Olavo, outro vilão de Paraíso Tropical, Tais descobre que sua irmã está hospedada na casa de Belisário (Hugo Carvana), mas Marion chega no quarto do hospital e manda a real para a cara de pau: “Acontece que o Antenor [Tony Ramos] não quer saber do pai”, afirma a veterana, ciente do interesse da ex-namorada de Cássio (Marcello Antony).

Mas, Taís persiste e diz que o personagem vivido por Tony Ramos na novela de Gilberto Braga não tem escolha: “Não queria, né? Agora, com minha irmã hospedada na casa do pai dele… Espera aí. Deixa eu conhecer melhor minha irmã Paulinha pra saber se a semelhança é só física mesmo”, diz a víbora.

