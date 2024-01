Jacob Elordi enfrenta críticas por mostrar lado obscuro de Elvis em ‘Priscilla’

Sofía Coppola faz de seu novo filme ‘Priscilla’, um olhar feminino sobre o passado para se concentrar na esposa de Elvis Presley, que conta sua própria história marcada pelo sucesso e pela tragédia. O filme biográfico é baseado nas memórias de Priscilla Presley de 1985, ‘Elvis and me’, que narra sua vida e seu relacionamento com o Rei do Rock and Roll. Cailee Spaeny interpreta Priscilla, com Jacob Elordi como Elvis Presley.

"Sou um ator que desfruta do meu trabalho e quanto mais complexo for, maior é a minha satisfação. Não sei se necessariamente sempre se trata de homens com problemas, porque eles são parte dos projetos que já realizei, mas eu gosto de interpretar pessoas complexas (risos)", disse o ator australiano de 26 anos.

Jacob Elordi mostra um lado pouco conhecido de Elvis no filme Priscilla. (Foto: Sofía Coppola.)

Jacob Elordi dá vida a uma versão pouco vista de Elvis Presley, o que tem gerado certo desconforto entre os fãs da lenda musical.

"O meu papel era honrar o livro de Priscilla Presley. O meu trabalho era simplesmente respeitar o livro de Priscilla. Está tudo ali no papel e, sabe, tive conversas com ela. Então, para mim, foi retratar essa pessoa da forma como ela descreveu nos momentos em que descreveu. Há momentos muito sombrios, numa fase complicada do homem famoso que no final não conseguiu manter a mulher que dizia ser o amor da sua vida", detalhou.

A trama se concentra quando a adolescente Priscilla Beaulieu conhece Elvis Presley em uma festa, ele já é uma superestrela meteórica do rock and roll, mas se torna alguém totalmente inesperado em momentos privados: um amor à primeira vista emocionante, um aliado na solidão, um vulnerável melhor amigo.

"Tentei capturar a decepção mal contida de Elvis enquanto trabalhava sob as ordens do empresário coronel Tom Parker. Ele não estava expressando seu lado artístico e o preço por isso pode ser fatal", acrescentou.

“Sua história (Elvis Presley) me parece uma tragédia em muitos sentidos. Desenvolvi uma grande empatia por ele”.

O ator alcançou grande popularidade graças ao filme ‘A Barraca do Beijo’ (Netflix), que o colocou sob o olhar de outros diretores. “Estou tentando me afastar dessas etiquetas de ‘galã’ ou ‘ator de comédias românticas’. Estou trabalhando para fazer projetos que envolvam aprendizado e crescimento, não importa o gênero.”

Por último, ele explicou sobre aqueles momentos que o fizeram desfrutar de um filme como ‘Priscilla’.

"Foi tão incrível quanto parece. Saber que eu poderia ser Elvis Presley por 30 dias e usar roupas da Valentino adaptadas ao meu corpo, isso foi incrível. Levei um tempo para me livrar desse sotaque sulista e seus gestos (risos). Além disso, superei um desafio desafiador e controverso, porque sempre houve e há comparações com Austin Butler, que recentemente interpretou Elvis no cinema. As comparações são absurdas, principalmente porque são histórias e momentos diferentes."

Em detalhe

Adaptação. Filme baseado nas memórias ‘Elvis and me’, escritas por Priscilla Beaulieu Presley, publicadas em 1985, que conta o longo namoro e turbulento casamento de Elvis e Priscilla, desde uma base militar alemã até sua mansão dos sonhos em Graceland.

Desafio. Jacob Elordi, ator de ‘A Barraca do Beijo’ e ‘Euphoria’, assumiu o papel de Elvis Presley. Ele reconheceu que não foi nada fácil, especialmente pelas comparações com seu antecessor, Austin Butler.

Figura. O filme é estrelado por Cailee Spaeny (Priscilla Presley) e Jacob Elordi (Elvis Presley). Assim é como a viúva do Rei do Rock and Roll está atualmente, aos 78 anos.