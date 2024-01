Fãs de heavy metal se preparam para curtir o Summer Breeze 2024

Summer Breeze Brasil traz grandes nome do heavy metal para São Paulo! (Divulgação / Redes sociais)

A segunda edição do Summer Breeze Open Air Brasil já está deixando os fãs de heavy metal animados para 2024. Durante os dias 26, 27 e 28 de abril o Memorial da América Latina vai receber o festival que promete trazer grandes nomes do rock e metal para o Brasil.

Nesta edição bandas como Within Temptation, Hammerfall, Anthrax, Killswitch Engage, Sebastian Bach, Mr. Big, Epica e Merciful Fate prometem levantar o público presente e embalar os dias de evento com grandes sucessos.

O line-up por dia já foi divulgado por meio das redes sociais oficiais do Summer Breeze, mas os fãs seguem na expectativa do anúncio de uma atração surpresa que deverá estar presente no último dia de festival.

Quer saber quem toca em qual dia? A gente te conta!

Sexta - 26 de Abril

Mercyful Fate

Mr. Big

Sebastian Bach

Biohazard

Exodus

Black Stone Cherry

Edu Falaschi

The 69 Eyes

Tygers of Pan Tang

Nestor

Dr. Sin

Massacration

Cultura Tres

Sioux 66

Electric Mob

Axty

Zumbis do Espaço

Alchemia

Clash Bulldog’s

Sábado - 27 de Abril

Within Temptation

Epica

Hammerfall

Lacuna Coil

Angra

Gamma Ray

Forbidden

In Extremo

Dark Tranquillity

Nervosa

The Night Flight Orchestra

Jeff Scott Soto

Jelusick

Korzus

Eminence

Sinistra

Nite Stinger

Spektra

About2crash

Rage in my eyes

Domingo - 28 de abril

Atração Surpresa

Anthrax

Killswitch Engage

Carcass

Avatar

Overkill

Amorphis

Death Angel

Battle Beast

Eclipse

Ratos de Porão

Torture Squad

The Troops of Doom

Kryour

Minpony

John Wayne

Hellish War

New Blood Winner

Venda de ingressos

Os ingressos para o Summer Breeze Brasil 2024 já estão à venda e podem ser adquiridos pelo Clube do Ingresso. Os valores vão de R$650,00 na modalidade Summer Card Social (com a doação de 1kg de alimento não perecível), a R$3.300 na modalidade Pass, que vale para todos os dias de evento.

