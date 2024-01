Ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa pede prisão da apresentadora por alienação parental

Alexandre Correa solicitou o pedido de prisão de Ana Hickmann na última quarta-feira (3) após a ex-esposa não entregar o filho do casal para passar as férias com o pai.

De acordo com o site Marie Claire, o empresário teria acionado seus advogados solicitando a prisão em até 24 horas pelo crime de alienação parental.

Alexandre teria enviado um documento ao juiz de direito da vara de Família e Sucessões do foro de Itu, em São Paulo, informando que a apresentadora teria se recusado a entregar Alezinho aos avós paternos, como teria sido combinado previamente.

Ainda segundo o site, o documento justifica que a criança ficaria sob os cuidados do empresário entre os dias 3 e 10 de dezembro, o que não teria acontecido. Hickmann teria apenas liberado o filho do casal para um “rápido encontro para um lanche no final da tarde”.

Ele também informa que a ex-esposa estaria indo para a praia com os amigos e iria levar o filho.

Ex-marido solicita reforço policial para prender Ana Hickmann

“Diante de tudo isso, e dos crimes reiteradamente praticados, não resta outra saída para o Requerente [Alexandre Correa] senão recorrer novamente ao Poder Judiciário para que a Requerida Cumpra com a Lei e permita a convivência entre Pai e filho conforme já foi determinado pela Justiça, bem como para que ocorra a prisão em flagrante dentro do período de 24 horas”, diz o texto com o pedido de prisão.

