Depois de muito faturar, Shakira e Gerard Piqué “já falam entre si”

A última vez que Shakira lançou mais de quatro músicas em um único ano foi em 2017, quando promoveu ‘El Dorado’ 11º álbum de estúdio. Foram necessários seis anos e o fim de seu relacionamento amoroso com Gerard Piqué para que a artista colombiana voltasse à cena, mas desta vez carregada de mais emoção, que se refletiu em músicas que se tornaram hinos do desamor.

‘Sessão 53′ com Bizarrap, ‘Acróstico’, ‘Copa vazia’, ‘O chefe’ e ‘TQG’ foram as músicas com as quais a estrela arrasou, tornou-se a mulher do ano, deixou marcas na história da música, mas acima de tudo faturou tanto que agora acumularia uma fortuna que chegaria a US$ 300 milhões. Então não hesitou em ‘comprar’ sua liberdade da Receita Federal da Espanha, por US$ 8,3 milhões.

Ela começou o ano em um novo país. Abril foi um marco para ela e seus filhos, Sasha e Milan, pois deixaram a Europa para se estabelecerem nos Estados Unidos, após chegarem a um acordo com Piqué. Eles assinaram nos tribunais espanhóis no final de 2022 um acordo de custódia que permitia a ida a Miami.

O ano de 2023 foi marcado pela glória musical e adaptação a um novo ciclo na vida de Shakira, enquanto Piqué teve que lidar com zombarias aonde quer que fosse, mas apesar de tudo, ele também teve um grande ano com seu recente negócio da King’s League, junto com seu sócio Ibai Llanos, com quem, assim como Shakira, eles quebraram recordes do Guinness e tiveram muitos lucros, embora não tanto quanto ela.

Agora, parece que a tempestade que se desencadeou entre eles após a separação está se acalmando gradualmente. Isso foi afirmado pela jornalista Lorena Vázquez no programa espanhol 'Y ahora Sonsoles', onde afirmou que, de acordo com fontes próximas à compositora, o relacionamento com o ex-jogador de futebol "melhorou muito. (...) Eles conversam entre si e não através de seus advogados".

Além disso, "as coisas estão mais calmas e parece que ela percebeu que talvez seja necessário deixar de lado os advogados e que conversando as pessoas se entendem". Isso significa boas notícias para seus filhos, que são quem realmente importa nessa bagunça toda.

Vázquez também se pronunciou sobre o suposto novo amor de Shakira, o bem-sucedido produtor argentino Rafael Arcaute: “não sei se ela fica muito feliz em ser relacionada ao produtor musical, porque é uma pessoa que ela conhece há muito tempo e com quem está profissionalmente ligada. No momento, ela está aproveitando ser uma mulher solteira. Não acreditemos em todos os nomes que nos chegam, porque no momento ela não tem vontade nenhuma de ter um novo relacionamento amoroso”, expressou a comunicadora.

O certo é que apenas o tempo e a maturidade emocional serão responsáveis por curar essas feridas da alma e trazer paz novamente a esta família.