Casais reais do elenco de ‘Berlim’: há romance entre os atores da série?

Berlim acabou de chegar à Netflix em 29 de dezembro e está causando um grande furor entre as audiências devido à sua história carregada de emoções e às atuações de um elenco de primeira classe.

O prequel de ‘A casa de papel’, criada por Álex Pina e Esther Martínez Lobato, segue Andrés de Fonollosa em uma arriscada missão para roubar 44 milhões de euros em joias em Paris.

Ao longo de seus oito episódios, o drama, a ação e o suspense são os ingredientes principais da trama, mas não são os únicos, pois o romance também está presente nesta ficção.

Os casais reais dos atores de ‘Berlim’

Na vida real, as vidas dos atores de ‘Berlim’ também foram marcadas pelas suas respectivas histórias de amor. Na verdade, muitos deles têm parceiros fora da série da Netflix.

Por isso, a seguir, vamos te contar o status sentimental das estrelas principais do projeto que promete ser um dos mais bem-sucedidos da plataforma de streaming.

Pedro Alonso

O intérprete de Andrés de Fonollosa tem um relacionamento amoroso há vários anos com Tatiana Djordjevic, uma hipnoterapeuta francesa de origem sérvia com quem ele tem sido visto algumas vezes.

Pedro Alonso junto a sua namorada, Tatiana Djordjevic | (Instagram)

Michelle Jenner

A atriz por trás de Keila está solteira após o término de seu relacionamento com o treinador de cães Javier García no ano passado. A separação ocorreu depois de mais de uma década juntos e terem um filho em comum.

Tristán Ulloa

O ator Damián Vázquez vive completamente apaixonado por sua esposa, a atriz e dramaturga argentina Carolina Román, com quem completa mais de uma década de romance e tem dois filhos, Max e Ona.

Tristán Ulloa junto a sua companheira, Carolina Román | (Instagram)

Julio Peña

O galã que interpreta Roi confessou há meses estar solteiro desde “ninguém sabe”, mas os fãs especulam que ele estaria namorando sua co-estrela de ‘Através de minha janela’, Clara Galle.

Begoña Vargas

A estrela que dá vida a Cameron confirmou seu relacionamento com o talentoso cantor Andrés Ceballos no ano passado. Embora sejam discretos, no passado, ele publicou fotos do seu lindo romance.

Begoña Vargas junto ao seu namorado, Andrés Ceballos | (Instagram)

Joel Sánchez

A julgar pelas suas publicações nas redes sociais, o ator e modelo que personifica o Bruce estaria aproveitando sua solteirice e focado em sua carreira em ascensão na indústria do entretenimento.

Samantha Siqueiros

A atriz mexicana por trás de Camille Durán tem um romance há alguns anos com o empresário Antonio Arellano Tradacete. No Instagram, eles compartilharam vários vislumbres de seu amor inegável.