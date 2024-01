BBB 24: maior camarote de todas as edições; Boninho fala sobre ‘famosos vazados’

Boninho garantiu que este será o maior camarote da história do Big Brother Brasil. Com o BBB 24 batendo na porta da Globo, o diretor não perdeu o rebolado e disse que se depender das listas da web o reality terá o maior número de famosos da história.

Sem perder a piada, o big boss postou em seu perfil oficial no Instagram que serão 426 personalidades da mídia na nova temporada do BBB, que começa na próxima segunda-feira (08).

“Com essa confirmação, teremos 426 camarotes no BBB 24. Obrigado minha amiga Priscila Beatrice por fazer a conta!!!!”, escreveu o marido de Ana Furtado, depois que MC Kekel entrou nas listas de apostas da web.

Como sabemos, há um tempo essa é uma maneira irônica de Boninho despistar os boatos e suspeitas dos fãs, que a cada ano procuram acertar quais famosos foram selecionados para entrar no reality show da Globo. Mas, a confirmação acontece apenas no big day, marcado para esta sexta-feira (05), a partir do primeiro intervalo do Encontro com Patrícia Poeta.

Jojo Todynho confirmada no BBB 24?

A web perdeu o controle ao saber que Jojo Todynho vai participar do Big Brother Brasil. Acontece que a campeã de A Fazenda 12 está no elenco do programa como comentarista.

BBB 24: Jojo Todynho pode ser comentarista do reality show da Globo (Paulo Belote/Globo)

A notícia, que foi dada pelo portal LeoDias, deixou os fãs da famosa empolgados. Segundo eles, Jojo vai fazer “o pau vai torar” dentro do reality da Globo. Um outro disse que Jojo e Ana Clara serão os maiores sucessos da temporada: “Já imagino elas juntas, sucesso na certa”, comentou outra pessoa.

Porém, nem todos acreditam que Jojo Todynho vai aparecer no BBB 24, acontece que Boninho sempre afirmou que nenhuma pessoa que já esteve em outro reality seria chamado para o programa: “Será mesmo? Ele não gosta de ninguém que já participou de outro reality”.

