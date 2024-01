BBB 24: Gaab confirmado? Entenda como o filho de Rodriguinho está na lista

BBB 24:Gaab, filho do pagodeiro Rodriguinho, entra na lista do camarote (Reprodução/Instagram)

Faltando pouco para a Globo divulgar quem foi escolhido para entrar no BBB 24, o cantor Gaab entrou para uma nova lista do camarote que vazou na web. De nome ele não é tão famoso, mas é um dos filhos do pagodeiro Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos.

Segundo a coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Gaab pode entrar para o elenco de celebridades do Big Brother Brasil aos 25 anos. Atualmente, ele faz parte de um trio, junto com o pai e o tio, Mr. Dan.

Porém, o que chamou a atenção dos fãs foi o cancelamento de uma apresentação no Rio de Janeiro, marcada para o início deste mês. A partir disso, muitos internautas cogitaram a ideia de que Gaab está no reality show da Globo, que estreia na próxima segunda-feira (08), depois da novela Terra e Paixão.

Outro ponto que favorece a ida do filho do pagodeiro Rodriguinho ao BBB 24 é que seus stories do Instagram desapareceram e é claro que os fãs acreditam que ele está confinado em um hotel.

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Vale destacar que Gaab é marido de Michelle Alveia, ex-participante do reality show De Férias com o Ex Brasil (MTV), com quem tem duas filhas, Haili, de três meses e Heloisa, de 6 anos. Ele também já gravou com Marília Mendonça e ficou famoso com o hit Tem café.

BBB 24: Gaab, cotado para o camarote, e Rodriguinho gravam músicas juntos (Reprodução/Instagram)

Ao falar sobre a carreira do artista, que pode ir para o BBB 24, sua primeira música foi criada quando ele tinha 14 anos e foi gravada por Thiaguinho. Diferente do pai, Gaab busca referências do gênero R&B e pop e chegou a assinar um contrato com a GR6 Explode.

Em 2016, ele e os amigos Negretes e Fabinho, criaram uma banda chamada Dinastia, mas o grupo se desfez no mesmo ano. Neste mesmo ano, ele lançou seu primeiro álbum homônimo, que teve como single a música Só Você Não Vê. Em 2018 veio o terceiro álbum de estúdio intitulado U, que teve como singles U, Preservê, De Uns Dias e Sem Pressa.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Yasmin Brunet vacila ao dar sinais que está no reality da Globo; entenda