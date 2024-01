Atriz Mariana Xavier revela ‘encontro espiritual’ com Paulo Gustavo

Tudo poderia ter ido por água abaixo após Mariana Xavier romper o ligamento do tornozelo e fraturar a fíbula, em janeiro de 2020, há uma semana de estrear seu primeiro monólogo. Para completar, após a recuperação, veio a pandemia, o que causou a suspensão da peça ‘Antes do ano que vem’.

Agora em 2024, com reestreia prevista para esta quinta-feira (4) no no Teatro Adolpho Bloch, na Glória (Rio de Janeiro), Mariana explica que quase desistiu do monólogo, mas que um sonho impactante com o amigo Paulo Gustavo, que faleceu em 4 de maio de 2021, vítima de Covid, fez ela continuar.

“As reviravoltas [da estreia] me deixaram muito insegura, e eu quase desisti de fazer o monólogo. Mas uns dois meses após a morte do Paulo Gustavo eu tive um sonho muito impactante. Nele, Paulo ainda estava no hospital, e eu abria o coração para meia dúzia de pessoas na plateia de um ensaio aberto sobre meu medo e nervosismo de esquecer o texto por preocupação com o meu amigo. Quanto mais eu me abria, o público se multiplicava. Até que o teatro lotou, e eu vi Paulo Gustavo com aquelas roupas brilhosíssimas, de braços abertos pra mim. Demos um abraço tão real, que eu acordei aos prantos às 4h da manhã”, relata a atriz em entrevista o site Extra.

“Encontro espiritual”

Para Mariana, aquilo foi um encontro espiritual com um amigo que sempre a incentivou.

Tenho certeza de que foi um encontro espiritual com Paulo, que me encorajou e incentivou, como sempre fez, desde o primeiro “Minha mãe é uma peça”. Foi ele que apostou em mim para interpretar Marcelina e disse que esse trabalho ia mudar a minha vida”.

‘Antes do ano que vem’ já passou por 20 cidades e 14 estados, com o total de 40 mil pessoas presentes em 75 apresentações.

“Um dos meus desejos para 2024 é conseguir continuar viajando bastante com essa peça, maior orgulho da minha carreira. Quero levá-la a todos os estados brasileiros. Faltam 13″, comenta Mariana.

