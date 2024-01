Terra e Paixão: Agatha volta do mundo dos mortos pela segunda vez; entenda

Terra e Paixão: Agatha (Eliane Giardini) volta no final da novela (Estevam Avellar/Globo)

Agatha (Eliane Giardini) volta do mundo dos mortos pela segunda vez em Terra e Paixão. Acontece que a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) precisa desvendar quem foi responsável por sua morte na reta final da novela da Globo. As cenas estão previstas para o final da trama, que acontece no fim de janeiro.

Depois de morrer de forma trágica, a mãe de Caio (Cauã Reymond) retorna em um momento flashback para contar ao público quem foi responsável por sua verdadeira morte. Na cena, a veterana não esconde nada e revela quem foi o seu verdadeiro assassino em Terra e Paixão.

Na cena, o público descobre que Agatha não tinha apenas um inimigo, mas diversos. A morte da personagem vivida por Eliane Giardini acontece em diferentes momentos, primeiro ela foi envenenada por Angelina (Inez Viana). Ela ainda chegou a ser empurrada da escada.

Terra e Paixão: Agatha (Eliane Giardini) aparece morta na escada (Léo Rosario/Globo)

Depois, a vilã de Terra e Paixão foi vista agonizando por Irene (Glória Pires). Ela chega a pedir ajuda, mas não é ouvida: “Me ajuda…. Aaaai! Me ajuda!”, suplica a mulher, que também causou muitos problemas para Irene.

Neste momento, o flashback mostra que a mãe de Daniel (Johnny Massaro) estava acompanhada de Ramiro (Amaury Lorenzo) e pede para o namorado de Kelvin (Diego Martins) resolver o problema: “Ramiro, é melhor você atirar! Atira, Ramiro! Atira!”, manda a megera.

O problema é que o capanga vive mais uma crise de ansiedade na novela escrita por Walcyr Carrasco e não consegue cumprir com o pedido: “Eu… Não consigo! Eu não consigo!”, diz o homem. Por fim, Irene arranca a arma da mão de Ramiro e, sem pensar duas vezes, acerta três tiros na inimiga.

Terra e Paixão: Ramiro (Amaury Lorenzo) conta tudo que sabe sobre a morte de Agatha (Eliane Giardini) (Estevam Avellar/Globo)

Quem revela tudo para o público?

Ramiro será responsável por delatar o crime para a polícia. O capanga de Antônio diz ao delegado de Nova Primavera tudo que sabe sobre as atrocidades feitas pela família mais poderosa da novela da Globo.

Neste momento, o público descobre que Petra (Debora Ozório) chega a revelar que flagrou a mãe disparando contra a mãe de Hélio (Rafael Vitti) dentro da mansão.

Segundo informações divulgadas pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a sequência completa da morte da víbora começa a ser desvendada a partir do capítulo de terça-feira (09).

