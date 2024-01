Remake de Elas por Elas: forte briga entre protagonistas acontece na novela

A briga entre as protagonistas Taís (Késia Estácio) e Lara (Deborah Secco) não será evitada no remake de Elas por Elas. Tudo acontece depois que Roberto (Cassio Gabus Mendes) descobre que a modelo viveu um romance com Átila (Sergio Guizé), que era marido da advogada da novela da Globo.

Sem ter escapatória, a irmã de Mário Fofoca (Lázaro Ramos) decide colocar as cartas na mesa e contar tudo para sua amiga, deixando ela revoltada. Depois disso, a amizade entre elas fica muito abalada, já que a personagem de Deborah enxerga tudo como uma grande traição.

O surto de Lara será enorme, tanto que ela expulsa Taís de sua casa. Mas antes, a personagem de Késsia no remake de Elas por Elas tenta contar que para ela Átila se chamava Herbert, nome falso dado pelo personagem vivido por Sergio Guizé no começo da novela da Globo.

Remake de Elas por Elas: romance de Taís (Késia) e Átila (Sergio Guizé) é descoberto por Lara (Deborah Secco) (Estevam Avellar/Globo)

Porém, Lara não dá ouvidos para sua amiga e fica em choque ao descobrir que ela era amante de seu falecido marido. Tudo piora quando Taís afirma que o filho que ela espera é de Átila, mas a cereja do bolo desta briga acontece quando Roberto insinua para Lara que Mário, irmão de Taís, já sabia da verdade sobre a última amante de seu marido e ficou calado.

Como Roberto descobre segredo

No remake adaptado por Thereza Falcão e Alessandro Marson, o advogado descobre que a filha de Raquel (Mariah da Penha) foi a amante do falecido marido de Lara.

Remake de Elas por Elas: Roberto (Cassio Gabus Mendes) descobre que Mário Fofoca (Lázaro Ramos) sabe sobre amantes de Átila (Sérgio GUizé) (Divulgação/Globo)

Com este grande segredo em mãos, ele envia uma mensagem para a personagem de Késia Estácio afirmando que sabe de tudo sobre o romance e ela fica completamente desesperada.

Com direção artística de Amora Mautner, o remake de Elas Por Elas conta com nomes como os de Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles e Maria Clara Spinelli, além das celebridades citadas acima, no elenco principal.

