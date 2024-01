Quanto dinheiro tinha a família de Kevin em ‘Esqueceram de Mim’?

Desde o seu lançamento, em 1990, o confronto entre Kevin McCallister (interpretado por Macaulay Culkin), um menino de 8 anos, e os ladrões conhecidos como os Bandidos Molhados em ‘Esqueceram de Mim’ tem sido projetado em telas de todo o mundo durante a época natalina. A cada ano, alguns espectadores transformaram a casa e o estilo de vida dos McCallister em uma tradição própria, questionando quanto dinheiro a família tinha.

Para abordar essa curiosidade, o ‘The New York Times’ consultou economistas e pessoas ligadas ao filme em busca de respostas. De acordo com suas descobertas, os McCallister poderiam ser classificados como parte do “1% econômico”.

Nos primeiros momentos do filme, Harry (interpretado por Joe Pesci), um dos ladrões, revela ao seu cúmplice Marv (interpretado por Daniel Stern) que a casa dos McCallister é o seu principal alvo em um bairro próspero.

“É essa, Marv, essa é a cereja do bolo”, comenta Harry, sugerindo que dentro da casa há uma grande quantidade de objetos de valor, como videogames, sistemas de som, joias preciosas. A residência serve como a pista mais reveladora sobre a riqueza dos McCallister.

A peça central, ou pelo menos sua aparência externa, é uma residência real localizada no 671 da Lincoln Avenue, no subúrbio de Winnetka, Chicago. Este bairro é conhecido por ser um dos mais caros nos Estados Unidos, de acordo com o Realtor.com. A casa parece ter espaço adequado para que Kevin e seus quatro irmãos tenham seu próprio quarto, e também tem a capacidade de acomodar um grande número de visitantes.

Em 1990, a habitação era acessível apenas para 1% dos lares com os rendimentos mais altos em Chicago, e essa situação persistiria até os dias de hoje, de acordo com os economistas do Banco da Reserva Federal de Chicago.

Os economistas Max Gillet, analista sênior de pesquisa; Cindy Hull, vice-presidente assistente e chefe interina do grupo de mercados financeiros; e Thomas Walstrum, economista empresarial sênior, chegaram a essa conclusão após analisar dados que abrangem a renda das famílias na área metropolitana de Chicago para os anos de 1990 e 2022, o valor da propriedade da casa, as taxas de juros hipotecárias nesse período, bem como os impostos e seguros habituais.

Considerando que os McCallister não destinavam mais de 30% de sua renda à habitação, os economistas também calcularam que a casa seria acessível para um lar com renda anual de US$ 305 mil mil em 1990 (equivalente a cerca de US$ 665 mil em 2022).

Por volta de meados de 2022, estimou-se que uma propriedade semelhante teria um custo de cerca de US$ 2,4 milhões, de acordo com o cálculo da Zillow para a casa de ‘Esqueceram de Mim’. Esse valor seria acessível para um lar com renda de US$ 730 mil, colocando-o no 1% dos lares na área de Chicago, de acordo com economistas.