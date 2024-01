Paraíso Tropical: humilhada, personagem de Maria Fernanda Cândido surpreende

O romance secreto de Antenor (Tony Ramos) e Fabiana (Maria Fernanda Cândido) em Paraíso Tropical chega ao fim de forma trágica, já que o casal será pego na cama por Ana Luísa (Renée de Vielmond), que não perdoa a traição do marido. Quem leva a pior é a amante, mas nos próximos capítulos ela dá a volta por cima.

Acontece que depois de ser pego em flagrante pela esposa, o empresário demite Fabiana da empresa e deixa ela na pior. Humilhada, depois de ouvir muito, a mulher decide dar um basta nesta situação e acaba ganhando uma grande reviravolta na novela escrita por Gilberto Braga.

Paraíso Tropical: Marion (Vera Holtz) flagra Antenor (Tony Ramos) com Fabiana (Maria Fernanda Cândido) (Divulgação/Globo)

Cansada das promessas de Antenor em Paraíso Tropical, Fabiana fica solteira por um tempo, mas enquanto supera o fim do romance e toda humilhação que passou ao lado do personagem de Tony Ramos, Lucas (Rodrigo Veronese) acaba apresentando para David (Victor Fasano), um homem muito rico.

Por mais que diga para todos os amigos que não pensa em um novo relacionamento amoroso, a personagem de Maria Fernanda Cândido dá uma chance ao homem que acaba de conhecer. Encantada, ela aceita almoçar com o ricaço no Frigideira Carioca e faz os olhos do rapaz brilharem.

Paraíso Tropical: Fabiana (Maria Fernanda Cândido) descobre que Antenor (Tony Ramos) não vai se divorciar (Renato Rocha Miranda/Globo)

Neste momento, Fabiana defende a causa de Isidoro (Othon Bastos) contra o Grupo Cavalcanti. Já David diz que ao vencer o processo, Fabiana pode encerrar de vez o caso com seu amante. Será que ela vai se render aos encantos dele?

Criada e escrita em 2007 por Gilberto Braga, a novela Paraíso Tropical conta com 179 capítulos, mas foi adaptada para ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. A trama é protagonizada por Alessandra Negrini e Fábio Assunção e conta ainda com Glória Pires, Wagner Moura, Camila Pitanga, Marcello Antony e Vera Holtz, entre outros famosos, no elenco principal.

