Novo clipe de Anitta foi gravado na Favela da Rocinha e semelhança com dançarina choca internet Imagem: reprodução Instagram (@pablinhofantastico)

Lançado há duas semanas, o clipe de “Joga pra Lua”, novo hit de Anitta ao lado de Dennis DJ e Pedro Sampaio continua em alta.

Seguindo a tendência atual com dancinhas rápidas e repetitivas do TikTok, a cantora divulgou na última terça-feira (2) uma coreografia para o hit.

Na nova produção, gravada na Favela da Rocinha, Anitta aparece ao lado de bailarina Aline Maia do dançarino Pablinho Fantástico.

“É no baile de rua que elas se acabam! Agora quero vocês dançando muito pra ver quem eu chamo pra fazer essa comigo nos ensaios”, escreveu Anitta no Instagram.

Semelhança entre bailarina e cantora chamam a atenção

Entre os milhares de comentários, muitos compararam Anitta e Aline.

“E eu só percebi que não era a anitta no início, depois que comeram a dançar as duas juntas”, escreveu uma pessoa.

Já Pablinho Fantástico escreveu: “Pra abrir o ano daquele jeitão, jogando pra lua. Bora, Anitta, que esse ano promete muita coisa! Aline Maia, obrigado pelo ano passado incrível e obrigado por abrir meu ano com esse vídeo sensacional”.

BBB 24: após post, fãs dizem que Simaria já é campeã do reality da Globo

Simaria é uma das famosas mais cotadas para o BBB 24, que estreia na próxima segunda-feira (08) na Globo. Mas, enquanto o big day não revela se a cantora sertaneja está ou não dentro do reality show, os fãs começam a caçar indícios que comprovem tal teoria.

Na última terça-feira (02), por exemplo, um alvoroço começou na web depois que a artista fez uma postagem nas redes sociais. Porém, nele, a irmã de Simone desejou apenas um feliz ano novo para todos os seus fãs.

“Feliz ano novo genteee!! E um 2024 cheio de novidades...”, disse a cantora sertaneja, que apareceu ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel, aumentando ainda mais a ideia de que ela foi selecionada por Boninho para compor o camarote do BBB 24.

Nos comentários, alguns seguidores comentaram que Simaria já era campeã do reality show, que nem começou. “Meu Deus, vem aí a coleguinha no BBB”, afirmou uma pessoa. “Estamos esperando você no BBB”, escreveu outra fã.

