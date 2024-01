Gypsy Rose quer conhecer Taylor Swift depois de sair da prisão

Neste dia 28 de dezembro, Gypsy Rose foi oficialmente libertada da prisão após cumprir uma sentença de oito anos pelo assassinato de sua mãe, Dee Dee Blanchard. À medida que o grande dia se aproximava, a jovem falou sobre seus planos para quando estivesse em liberdade.

Gypsy Rose passou por várias adversidades durante sua infância, pois sua mãe afirmava que ela havia sido diagnosticada com várias doenças como leucemia, asma, paralisia muscular, entre outras, que impediram seu desenvolvimento.

Gypsy Rose foi condenada à prisão por orquestrar a morte da própria mãe, Dee Dee Blanchard (Reprodução / Twitter)

Gypsy Rose quer conhecer Taylor Swift

A jovem foi entrevistada em mais de uma ocasião, com o objetivo de desvendar o caso em que esteve envolvida pelo assassinato de sua mãe. No entanto, recentemente conversou com o TMZ sobre seu sonho de poder conhecer Taylor Swift.

Ao não conseguir marcar um encontro, a jovem planeja comparecer a um dos concertos de Taylor Swift em 2024 como parte da continuação de sua turnê 'The Eras Tour', especificamente o que será realizado em Nova Orleans em outubro.

Além disso, Gypsy Rose revelou que sua admiração pela intérprete de 31 anos começou ao ouvir a música ‘Eyes Open’, que fez parte da trilha sonora do filme ‘Jogos Vorazes’. Além disso, ela comentou que parte do dinheiro que recebeu de seu pai foi destinado para comprar todo o material discográfico de Taylor Swift.