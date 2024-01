‘Godzilla Minus One’ invade as salas de cinema para mostrar seu poder

Godzilla Minus One invade as salas de cinema (Foto: TOHO STUDIOS /GETTY IMAGES )

Takashi Yamazaki tem um longo caminho na indústria cinematográfica, seu trabalho o levou a ter reconhecimento mundial. Mas, o cineasta japonês não gosta de estar na frente das câmeras por sua personalidade introvertida.

Godzilla Minus One (Gojira -1.0) é o seu novo lançamento que já estreou no Japão e nos Estados Unidos, com críticas positivas a este novo filme sobre o mítico monstro que o colocam entre as grandes surpresas deste 2023.

Dirigido e escrito por Takashi Yamazaki, o filme segue o icônico kaiju em um Japão devastado pela guerra quando ele emerge, deixando poucas esperanças, com uma ferocidade e causando grande destruição. O elenco inclui Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka e Sakura Ando.

"O primeiro Godzilla foi lançado em 1954, naquele momento Godzilla simbolizava a guerra e as bombas nucleares. Recentemente passamos por uma pandemia, a guerra estourou na Ucrânia e na Palestina. Acredito que no mundo atual, Godzilla poderia representar o medo e a ansiedade que sentimos coletivamente. Foi uma sensação assustadora, que é refletida no filme", comentou Yamazaki.

O filme japonês tem um fandom importante, que costuma analisar em detalhes as novas produções, algo que também gera certa pressão ao cineasta.

"Se houver pressão, é porque os seguidores de Godzilla são muito apaixonados e costumam ser os críticos mais difíceis de agradar", acrescentou.

Takashi Yamazaki compartilhou como foi fazer o monstro com as ferramentas e a tecnologia atuais.

"Tentei fazer o Godzilla mais poderoso de todos os anteriores, então o fiz ao meu gosto. Agora, em relação aos efeitos visuais, gosto de experimentar, mas algo que não queria que passasse despercebido era a origem do Godzilla e sua estética na tela grande", concluiu.

Para levar em consideração

. O filme será lançado em japonês com legendas em português, mas também terá sessões com dublagem em português. Toho Studios realizou 33 versões japonesas.