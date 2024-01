Fãs de "Esqueceram de mim" descobrem detalhe crucial

Ao revisitar o clássico "Esqueceram de mim", fãs atentos estão fazendo uma descoberta que lança nova luz sobre a narrativa: a razão pela qual a família de Kevin não percebeu sua ausência antes de embarcar para a França. Uma revelação intrigante que está deixando os entusiastas do filme em êxtase.

Mesmo após 33 anos desde o lançamento do filme, 'Esqueceram de Mim' continua a ser uma tradição natalina indispensável para muitas famílias. A história cativante de Kevin McCallister defendendo sua casa contra vilões atrapalhados conquistou corações, resultando em cinco sequências amadas pelos fãs.

Home Alone fans only just realised why Kevin's family didn't realise he was missing soonerhttps://t.co/gHxpJpYonR pic.twitter.com/d8MIqz72BK — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) December 21, 2023

O momento em que a família parte para Paris esquecendo Kevin é um ponto central na trama. Agora, os observadores mais perspicazes estão conectando os pontos. Durante uma briga entre Kevin e seu primo Buzz, as passagens e passaportes da família são acidentalmente derramados com leite. O pai, Peter, ao limpar a bagunça, inadvertidamente joga fora a passagem de avião de Kevin, um detalhe crucial até então despercebido.

O desdobramento revela que, ao embarcar no avião, a tripulação de cabine não verifica adequadamente as passagens, permitindo que a família McCallister embarque sem perceber a ausência de Kevin. Os fãs agora estão compartilhando suas reações online, destacando a negligência acidental do pai como o ponto crucial para o enredo do filme.

Reações dos fãs

Os fãs expressam choque ao perceber esse detalhe aparentemente pequeno, mas significativo. Comentários como "Já vi 'Esqueceram de Mim' provavelmente um bilhão de vezes, mas hoje tinha anos quando percebi?" inundam as redes sociais, demonstrando como a revelação adiciona uma nova dimensão à clássica narrativa natalina.

A descoberta também adiciona contexto a diálogos subsequentes no filme, como Kevin dizendo no segundo filme: "é bom que eu tenha meu próprio ingresso, caso vocês tentem me abandonar". Os fãs, mesmo após décadas de visualizações, continuam encontrando detalhes fascinantes que aprimoram a experiência cinematográfica.