BBB 24: lista de participantes famosos vaza antes da Globo anunciar; confira

BBB 24: nova lista com participantes do camarote e puxadinho vaza na web (Reprodução/Instagram)

Não é de hoje que os fãs do Big Brother Brasil fazem apostas dos famosos selecionados por Boninho para a temporada e, com a estreia cada vez mais próxima do BBB 24 na Globo, uma nova lista de celebridades vazou na web.

Faltando poucos dias para a estreia do reality show, marcada para segunda-feira (08), o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua (RedeTV!), usou sua conta no X, antigo Twitter, para falar quem está no camarote e também no puxadinho do BBB 24. Lembrando que oficialmente, a Globo divulga tudo nesta sexta-feira (05).

Segundo ele, o camarote da nova temporada do Big Brother Brasil conta com os seguintes famosos: João Quirino (youtuber e ator), Rodolfo Peres (nutricionista), Yasmin Brunet (atriz), Lorena Rufino (humorista), Rodrigo Malafaia (modelo), Vitão (cantor), Gabi Melim (cantora), Daiane dos Santos (ex-ginasta), Simaria (cantora) e Breno Freire (militar e influencer).

BBB 24: Boninho é irônico ao falar sobre lista de famosos do Camarote (Reprodução/Instagram)

Já o puxadinho do BBB 24 traz Gabriel Prado (médico), Mateus Batista (jogador), Juliana Aline (empresária), Gabriel Holtz (ator) e Natália Acácia (estudante de biomedicina).

LEIA TAMBÉM: BBB: longe do reality da Globo, Larissa Tomásia revela planos para 2024

No entanto, a confirmação ou não de tais nomes serão revelados apenas na sexta-feira (05), quando a Globo realiza o big day. Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da emissora, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

O puxadinho do BBB 24

BBB 24: Tadeu Schmidt vai comandar o "puxadinho do BBB", que vai colocar um casal dentro do reality show (Fábio Rocha/Globo)

O puxadinho ou a kitnet do reality show da Globo, como andam chamando nas redes sociais, será dedicado aos casais de microinfluenciadores, que vão disputar a preferência dos fãs.

Segundo a influenciadora Ju Nogueira, que fala sobre realities shows no canal Já Contei?, o novo espaço do BBB vai colocar duplas, como casais, famosos para disputar uma vaga na casa principal, ou seja, a novidade não é tanta, já que no BBB 18, Ana Clara e Ayrton, seu pai, também passaram por isso. Hoje, ela é apresentadora da emissora.

O puxadinho do BBB 24 terá então a seguinte dinâmica: duas duplas de microinfluenciadores entram no local e ficão confinados, já aqui fora do reality show o público vota para mandar uma delas para o jogo. Quem for salvo estará na casa mais vigiada e concorre ao prêmio final.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer