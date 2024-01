BBB 24: após post, fãs dizem que Simaria já é campeã do reality da Globo

Simaria é uma das famosas mais cotadas para o BBB 24, que estreia na próxima segunda-feira (08) na Globo. Mas, enquanto o big day não revela se a cantora sertaneja está ou não dentro do reality show, os fãs começam a caçar indícios que comprovem tal teoria.

Na última terça-feira (02), por exemplo, um alvoroço começou na web depois que a artista fez uma postagem nas redes sociais. Porém, nele, a irmã de Simone desejou apenas um feliz ano novo para todos os seus fãs.

“Feliz ano novo genteee!! E um 2024 cheio de novidades...”, disse a cantora sertaneja, que apareceu ao lado dos filhos, Giovanna e Pawel, aumentando ainda mais a ideia de que ela foi selecionada por Boninho para compor o camarote do BBB 24.

Nos comentários, alguns seguidores comentaram que Simaria já era campeã do reality show, que nem começou. “Meu Deus, vem aí a coleguinha no BBB”, afirmou uma pessoa. “Estamos esperando você no BBB”, escreveu outra fã.

Além da cantora sertaneja, outras celebridades aparecem cotadas para a nova temporada do Big Brother Brasil na Globo, como João Quirino (youtuber e ator), Rodolfo Peres (nutricionista), Yasmin Brunet (atriz), Lorena Rufino (humorista), Rodrigo Malafaia (modelo), Vitão (cantor), Gabi Melim (cantora), Daiane dos Santos (ex-ginasta) e Breno Freire (militar e influencer).

BBB 24: nova lista com participantes do camarote e puxadinho vaza na web (Reprodução/Instagram)

No entanto, os nomes só serão revelados na próxima sexta-feira (05), quando a Globo promove o tradicional big day. Como nas últimas temporadas do BBB, os nomes dos novos competidores serão revelados ao longo da programação, ou seja, nos intervalos de cada atração da emissora, começando pelo Encontro com Patrícia Poeta, que também vai falar do reality show durante três meses.

Como nas últimas edições, o BBB 24 vai reunir na mesma casa famosos e anônimos em busca do prêmio final. Segundo Boninho, o programa será mais popular do que as duas últimas temporadas, que não agradaram muito o público.

