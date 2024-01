Ariana Grande confirma seu retorno à música: veja quando sairá seu novo álbum

Ariana Grande está se preparando várias surpresas para 2024, destacando que decidiu retomar sua carreira como cantora e anunciou que teremos novo material no próximo ano.

Aqui compartilhamos o que se sabe sobre o retorno da artista, que em 2023 se envolveu em polêmica ao anunciar seu divórcio.

O que se sabe sobre o próximo lançamento de Ariana Grande

Por meio de várias publicações no Instagram, a artista confirmou que está trabalhando em um novo álbum, que será o seu sétimo álbum de estúdio.

Até o momento, não foi divulgada a data de lançamento, mas é certeza que chegará em 2024.

Os momentos mais importantes de Ariana Grande na música

Nos últimos anos, a artista havia se tornado uma das mais destacadas e talentosas na indústria musical.

Em seus primeiros anos, ela fez parte do musical da Broadway, "13", em 2008. No entanto, foi seu papel como Cat Valentine nas séries da Nickelodeon "Victorious" e "Sam & Cat" que a catapultou para a fama, permitindo que ela ganhasse reconhecimento por sua habilidade como atriz e cantora.

Em 2013, ela lançou seu álbum de estreia intitulado "Yours Truly". O single "The Way", em colaboração com o falecido Mac Miller, se tornou um sucesso instantâneo e estabeleceu Grande como uma força a ser considerada na cena musical.

O sucesso de seu primeiro álbum foi seguido por uma série de lançamentos bem-sucedidos, incluindo "My Everything" (2014), "Dangerous Woman" (2016) e "Sweetener" (2018).

Ariana conseguiu o reconhecimento dos fãs com "Thank U, Next" em 2019. O single homônimo continua sendo um dos seus temas mais ouvidos.

Ao longo de sua carreira, Grande recebeu numerosos prêmios, incluindo Grammy Awards e MTV Music Awards.

Embora há alguns anos tenha decidido fazer uma pausa em sua carreira.