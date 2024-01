Terra e Paixão: mortes e impunidade de Antônio vem à tona; o vilão está na pior

Desde o começo de Terra e Paixão, Aline (Barbara Reis) enfrenta a fúria de Antônio (Tony Ramos), que segue perseguindo a protagonista da novela. Mas, a vingança será um prato cheio para ela e deixa o fazendeiro com diversas questões expostas. Ela vai falar tudo que sabe!

Nos momentos finais da novela escrita por Walcyr Carrasco na Globo, a personagem consegue um espaço na televisão e fala tudo que viveu nos últimos tempos em Nova Primavera. Em uma entrevista reveladora feita por Ubaldo (Caio Macedo), a protagonista fala de mortes e impunidade.

Sem medo do que pode acontecer, Aline lembra da morte de seu marido no começo de Terra e Paixão e diz que sofre uma perseguição sem fim da família La Selva, principalmente do pai de Caio (Cauã Reymond), que é seu atual par romântico.

Terra e Paixão: Aline (Bárbara Reis) conta que é perseguida por Antônio (Tony Ramos) (Léo Rosario/Globo)

“Há muitos anos eu venho sofrendo uma perseguição cruel por parte do Antônio La Selva, o maior produtor rural de Nova Primavera. Tudo por conta de um pedaço de terra que o pai dele doou pro meu marido. O Antônio nunca se conformou com isso e quer comprar a terra de volta, mas como a gente não pretende vender, ele mandou matar o meu marido e botou fogo na minha casa!”, diz Aline.

A partir deste momento, Antônio começa a sofrer uma série de consequências em Terra e Paixão e, mesmo sendo procurado pelo jornalista, decide não falar nada sobre as denúncias feitas pela personagem de Bárbara Reis na novela da Globo.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: cena onde personagem de Camila Pitanga foi humilhada vai ao ar

Acontece que a história de Aline marca uma grande reviravolta na reta final da novela escrita por Walcyr Carrasco e ganha repercussão nacional.

Terra e Paixão: Ramiro sequestra Aline dentro de um convento (Léo Rosario/Globo)

“Eu fui perseguida constantemente por esse homem. E agora, quando ele descobriu que eu estou grávida, ele mandou os capangas dele me sequestrar. Queria tirar os meus filhos de mim, assim que eles nascessem”, conta a personagem.

Quem também aparece para falar sobre as maldades de Antônio é Jonatas (Paulo Lessa), que fala sobre o tiro que levou para salvar Aline de um atentado. Ele conta ao repórter que os capangas do vilão conseguiram deixá-lo na cadeira de rodas.

Mesmo com tudo isso vindo à tona, o personagem de Tony Ramos em Terra e Paixão segue em silêncio, mas armando um novo plano cruel para afastar Aline da família e também se livrar das denúncias públicas.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Globo revela quem está no reality show; veja quando o mistério termina