Taylor Swift e Harry Styles teriam atropelado uma pessoa e mantido segredo?

Taylor Swift e Harry Styles foram um dos casais mais perseguidos entre 2012 e 2013, após o conhecimento de seu romance. E, e embora eles não tenham escondido, decidiram lidar com isso em sigilo. Embora alguns anos tenham se passado desde a separação, surgiram várias teorias sobre os possíveis motivos que os levaram a não continuar com o relacionamento.

Nas redes sociais muitos internautas juntaram algumas peças soltas que a cantora expôs em suas músicas, e afirmam que ambos estavam envolvidos em um terrível acidente onde houve um terceiro envolvido.

Ao que parece, o incidente teria ocorrido em 2012, quando ambos estavam desfrutando de uma viagem a Utah para esquiar e que colocou suas vidas em risco.

O suposto acidente de Taylor Swift e Harry Styles

Embora naquela época Taylor Swift e Harry Styles decidiram manter a situação oculta, a verdade é que mais tarde ela começou a lançar pistas que denunciavam o terrível momento que poderia ter comprometido suas carreiras profissionais.

Parece que ambos estavam a bordo de uma moto para neve quando perderam o controle e colidiram com outra pessoa. A situação levou Harry direto para o hospital, onde ele recebeu pelo menos 20 pontos no queixo - a cicatriz tem sido visível em algumas de suas fotografias.

A diva se encarregou de confirmar a situação durante uma entrevista, em que revelou que a notícia não vazou porque pediu ao hospital para proteger sua privacidade e ela se certificou de que seu ex-namorado nunca falasse sobre o que aconteceu.

Embora não se conheçam detalhes da pessoa supostamente envolvida, Taylor lançou várias músicas onde faz referência ao que viveu com Harry, como é o caso de: ‘Style’, ‘Out of The Woods’, ‘Wonder’ e ‘All You Had To Do Was Stay’.

No caso de ‘Out of The Woods’, pode-se ouvir em um de seus versos “lembra quando você pisou no freio muito cedo? 20 pontos na sala de hospital”.

No entanto, a pior parte teria sido revelada em ‘I Know Places’, música em que Swift admitiria que ela e Styles atropelaram um inocente, depois de mencionar que estão fugindo da polícia enquanto tentam se esconder.

“Eles são os caçadores, nós somos as raposas. E corremos. Querido, conheço lugares onde não nos encontrarão. E estarão perseguindo suas caudas tentando nos localizar. Porque eu conheço lugares onde podemos nos esconder”.