Saiba as datas das cerimônias de premiação mais importantes para 2024

Um novo ano chegou e, com ele, a promessa de uma temporada de prêmios cinematográficos e musicais que irá agitar a cena do entretenimento. Na tela grande, o glamour e a excelência se entrelaçarão quando os artistas mais destacados forem aclamados nos palcos mais prestigiosos do cinema.

Desde os deslumbrantes Golden Globe Awards até a emocionante Gala dos Prêmios Goya, 2024 se apresenta como um ano de reconhecimentos excepcionais e celebração cinematográfica, antes de atingir o auge na noite mais esperada da sétima arte, os Prêmios Oscar.

Enquanto a tela grande brilha com luz própria, o mundo da música se prepara para uma sinfonia de prêmios que ressoará nos corações dos amantes da melodia. Desde os elegantes Prêmios Grammy até a vibrante cerimônia dos Prêmios Lo Nuestro, a diversidade musical tomará o palco, celebrando as conquistas destacadas em cada gênero.

A seguir, conheça a data da cerimônia dos prêmios mais destacados da indústria do entretenimento:

Data de premiações da indústria do entretenimento

Cinema

7 de janeiro – Golden Globe Awards 2024 (Globo de Ouro)

– Golden Globe Awards 2024 (Globo de Ouro) 14 de janeiro – Prêmios Critics’ Choice 2024

– Prêmios Critics’ Choice 2024 10 de fevereiro - Gala dos Prêmios Goya 2023

- Gala dos Prêmios Goya 2023 24 de fevereiro - Prêmios do Sindicato dos Atores de 2024 (SAG)

- Prêmios do Sindicato dos Atores de 2024 (SAG) 10 de março - Prêmios Oscar 2024

- Prêmios Oscar 2024 Dezembro - British Independent Film Awards 2022 (BIFA)

Música