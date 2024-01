Russell Crowe responde com hostilidade a perguntas sobre ‘Gladiador 2′

O renomado ator de Hollywood Russell Crowe mostrou sua hostilidade diante das constantes perguntas que recebe sobre a aguardada sequência do filme de sucesso ‘Gladiador’.

Embora seu personagem, Maximus Decimus Meridius, morra no final do filme original, os fãs expressaram seu desejo de vê-lo de volta na segunda parte, programada para ser lançada em 2024.

No entanto, Crowe deixou claro que não estará envolvido no projeto e expressou sua frustração com a insistência das perguntas relacionadas.

Frustração de Crowe

Durante a sua participação no Festival de Cinema de Karlovy Vary, os fãs do filme o questionaram sobre o roteiro de 'Gladiador 2', o que desencadeou uma resposta não tão amigável por parte do ator. Crowe expressou sua irritação dizendo:

“Deveriam me pagar pela quantidade de malditas perguntas que me fazem sobre um filme em que nem sequer estou. Não tem nada a ver comigo. Naquele mundo, estou morto. A três metros debaixo da terra. Mas admito que sinto um pouco de inveja, porque me lembra quando eu era mais jovem e o que era minha vida para mim”.

Apesar de sua desvinculação da sequência, o ator reconhece o talento e a visão do diretor Ridley Scott, que também estará encarregado da segunda parte.

Russell mostra algum receio em relação à continuação da história que lhe rendeu um prêmio Oscar, mas também reconhece que se Scott decidiu seguir em frente com a sequência depois de mais de 20 anos, deve ter razões sólidas para fazê-lo.

À medida que a estreia de 'Gladiador 2' se aproxima, os fãs do filme aguardam ansiosamente para ver como a história se desenrolará sem a presença do icônico personagem de Maximus Decimus Meridius.

O filme promete ser espetacular graças à visão de Ridley Scott e à paixão que tanto ele como Russell deixaram no legado do filme original.