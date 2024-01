Remake de Elas por Elas: vilão fracassa mais uma vez em busca de fortuna

A cada capítulo do remake de Elas por Elas, Marcos (Luan Argollo) mostra seu potencial como um dos principais vilões da novela da Globo e, mesmo seus planos não funcionando, ele não desiste de conquistar tudo que deseja. E, nos próximos dias, o jovem ataca mais uma vez.

Depois de conquistar a confiança de Carol (Karine Teles) e ver simular o seu próprio sequestro,o suposto sobrinho de Natália (Mariana Santos) e Pedro (Alexandre Borges) tenta enganar os parentes mais uma vez. Acontece que ele consegue uma importante informação financeira.

Em cenas futuras de Elas por Elas, a protagonista fala sobre uma grande herança e, sem pensar duas vezes, o personagem de Luan Argollo cria um novo plano para arrancar dinheiro da fotógrafa e conseguir pagar aquilo que deve para um outro golpista da novela da Globo.

Remake de Elas por Elas: Marcos convence Natália que é vítima de Pedro (Alexandre Borges) (Léo Rosario/Globo)

Agora, depois do fracasso do plano de sequestro, Marcos se prepara para roubar tudo aquilo que pode da família de Natália, que ainda acredita que o jovem, que supostamente é filho de seu falecido irmão gêmeo, é uma boa pessoa e não faz nada de errado.

Porém, Marcos precisa lidar com os olhos atentos de Pedro. Acontece que o personagem vivido por Alexandre Borges em Elas por Elas não é tão inocente quanto a irmã e está de olho no jovem. Contudo, para o plano acontecer, o vilão do remake das 18 horas precisa despistar do suposto parente, que nunca aprovou a ideia da irmã de trazer o rapaz para a sua casa.

Remake de Elas por Elas: Personagem de Mariana Santos dá a volta por cima (Reprodução/Globo)

Será que apenas com o apoio de Carol e Natália, que seguem sendo enganadas, Marcos consegue enganar todo mundo e colocar as mãos na herança da família?

Adaptada por Thereza Falcão e Alessandro Marson, Elas por Elas é um remake do clássico de 1982, que foi um sucesso no horário das 19 horas na Globo. O elenco da novela conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

