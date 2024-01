Quanto custou a estátua de Shakira?

Para Shakira, foi um orgulho e uma imensa felicidade receber de seus conterrâneos barranquilleros um dos presentes mais importantes de sua vida. Uma escultura que ela exibe com satisfação e que decorará as ruas do lugar onde nasceu e viveu grande parte de sua infância na Colômbia, até se tornar uma talentosa intérprete que agora ocupa os primeiros lugares de fama em todo o mundo. Mas isso não é tudo. Muitos se perguntam: quanto custou a estátua da cantora?

A intérprete de ‘Ojos Así’ não apenas tem sido merecedora de diversos prêmios ao longo de sua carreira, mas também conquistou o amor do público, que de forma espontânea deixou uma lembrança dela, e que seus pais tiveram a oportunidade de revelar.

Quanto custou a escultura de Shakira?

A estátua mede cerca de 6 metros de altura e o custo exato da construção é desconhecido, mas de acordo com o tamanho, pode valer aproximadamente US$ 1 milhão. Essa é uma estimativa baseada em algumas estátuas feitas anteriormente e um precedente monitorado pela internet.

O que significa a estátua?

De acordo com um dos artistas que colocou suas mãos na obra, ele indicou que o significado da estátua é Rio e Mar, que é a tradução da essência que envolve a própria Shakira. No meio de algumas emoções, destacam-se comentários como:

“Uma estátua preciosa que simboliza a transcendência de tudo que você conquistou em sua vida e que é um grande exemplo de superação e inspiração para realizar todos os sonhos”.

“Não merece menos, o nosso maior orgulho, 30 anos liderando na música e os que estão por vir, é a melhor”.

“Shakira é Barranquilla! Shakira é curramba! Obrigado Don William e Nidia por trazerem ao mundo a mulher que internacionalizou este canto do Caribe, que hoje todos conhecem como a terra das mulheres mais criativas e bonitas do planeta”, são algumas das expressões no Instagram.