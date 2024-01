Paraíso Tropical: cena onde personagem de Camila Pitanga foi humilhada vai ao ar

Bebel (Camila Pitanga) passa por momentos difíceis ao lado de Olavo (Wagner Moura), que não poupa palavras para humilhar a garota de programa em Paraíso Tropical. Na cena da novela de Gilberto Braga, ela percebe que foi iludida pelo vilão, que afirma só querer ela na cama.

A reviravolta acontece depois que Bebel faz um programa no apart-hotel do empresário e acaba sendo convidada, por engano, para um evento luxuoso, onde está toda a família do cafajeste. Acontece que o porteiro do edifício se confunde com dois envelopes e entrega o errado para a personagem marcante da novela.

Paraíso Tropical: Bebel (Camila Pitanga) diz que está louca para ver Alice (Guilhermina Guinle) (João Miguel Júnior/Globo)

Com isso, Bebel vai para uma festa luxuosa do Grupo Cavalcanti e irrita o filho de Marion (Vera Holtz). Ao ver a amante chegando, o personagem de Wagner Moura diz coisas horríveis e chega a chamá-la de “vagabunda”.

Sem que os demais personagens percebam. Olavo humilha Bebel com todas as suas forças ao dizer que o porteiro se confundiu nos envelopes que ela deveria ter recebido apenas o que tinha o pagamento do programa sexual: “Cala a boca, vagabunda! Você passou a mão no convite e foi pra festa”, diz ele.

Paraíso Tropical: Olavo e Bebel armam para Paula (Divulgação/Globo)

Bebel afirma que não, já que recebeu o convite,mas Olavo ri da situação constrangedora e revela que só deseja Bebel na cama: “Você não entendeu ainda, né? O porteiro trocou os envelopes. O outro tinha o dinheiro do programa. O convite era pra minha namorada, Viviane (Bruna di Tullio). Você achou mesmo que eu ia te convidar? Será que nem pra pegar um dinheiro você serve? Uma vadia metida é difícil, hein?”.

A cena termina com Bebel chocada com tanta humilhação: “Eu não sirvo pra te acompanhar? Só pra ir pra cama?”, questiona a garota de programa de Paraíso Tropical, que ouve um não: “Mas é óbvio! Você é uma cachorra, minha filha! Tá vendo a roupa que você tá usando? Olha o vestido! Acha que eu vou numa festa acompanhado por você?”, diz Olavo.

