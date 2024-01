Os piores filmes de 2023. Você viu algum deles?

‘Winnie the Pooh: Sangue e Mel’ ‘Winnie the Pooh: Sangue e Mel’ . / Foto: IMDB

No decorrer do ano de 2023, a indústria cinematográfica nos ofereceu uma ampla gama de lançamentos, desde produções destacadas até aquelas que passaram despercebidas. No entanto, entre estas últimas, um grupo de filmes conseguiu se destacar de forma negativa, tornando-se os piores do ano em termos de críticas e recepção do público.

Uma das surpresas infelizes foi ‘Paint’, que contou com a atuação de Bob Odenkirk, reconhecido ator indicado a vários prêmios, incluindo o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards. Apesar da habilidade de atuação de Odenkirk, a trama centrada no pintor Carl Nargle e seus relacionamentos amorosos na estação de televisão onde trabalha não conseguiu cativar o público.

Filmes que todos odiaram em 2023

‘Paraíso de Bobos’ também se juntou à lista de fracassos do ano. A história de um homem mudo que decide ficar em seu trailer, cruzando caminhos com um publicitário, oferece uma premissa interessante, mas parece se perder em seu desenvolvimento.

Outra decepção foi ‘House Party’, que, apesar de contar com a participação da estrela da NBA, Lebron James, como produtor, não conseguiu convencer a audiência. A trama simples sobre dois amigos que organizam uma festa na casa de James para ganhar dinheiro rapidamente parece não atender às expectativas.

A adaptação cinematográfica de ‘Cavaleiros do Zodíaco’ também se juntou às decepções do ano. Embora Seiya esteja procurando por sua irmã desaparecida, a história diverge significativamente da trama original do mangá, decepcionando os fãs da franquia. Da mesma forma, ‘Life Upside Down’ transporta os protagonistas para o início da pandemia Covid-19. Apesar de abordar um tema relevante, o filme não consegue se conectar com o público.

O pior do pior do cinema do ano

‘Winnie the Pooh: Sangue e Mel’ apresenta uma versão sombria do adorado personagem da infância. A história do adolescente Christopher Robin deixando para trás o Winnie the Pooh e o Piglet, que se tornam seres malignos em busca de vingança, tem sido recebida com descrença.

Em ‘In the Fire’, fecha a lista com uma trama que gira em torno da crença de uma cidade de que o filho de um casal é o diabo. Embora a premissa seja intrigante e até pareça ter potencial, o filme não consegue atender às expectativas e entra na lista dos piores do ano.