O que vai acontecer durante 2024 segundo a série ‘Os Simpsons’

Os escritores da série ‘Os Simpsons’ devem ter algo de bruxos porque eles estão sempre prevendo coisas sem sequer saberem. As previsões deles se tornaram tão precisas que as pessoas estão esperando para ver o que se cumprirá neste ano.

De acordo com um vídeo do TikTok, estas são as previsões para 2024:

Donald Trump voltará a ser presidente dos Estados Unidos

"A campanha presidencial de Donald Trump para 2024. Os Simpsons previram com sucesso que Donald Trump se tornaria presidente dos Estados Unidos e, em 2015, um ano antes de ele se tornar presidente", comentou-se no vídeo.

O vídeo também explica que em uma cena pode haver uma faixa que diz "Trump 2024" e até o momento o ex-presidente ainda está em pé com sua carreira presidencial.

Colonização em Marte

“Na temporada 27 da comédia, Marge e Lisa se ofereceram voluntariamente para se tornarem os primeiros colonizadores humanos em Marte”, contou o vídeo.

Naquele capítulo, é mostrado que uma empresa privada tem planos para colonizar Marte até 2026 e recentemente a NASA anunciou que “está treinando astronautas para viver em Marte” a partir de 2024.

Elon Musk

Vamos começar com essa de 1996, que talvez seja a mais impressionante de todas. O segundo episódio da temporada 8 mostra um multimilionário excêntrico que quer contratar Homer para trabalhar em sua empresa. Se chama Hank Scorpio e é uma representação do que agora é Elon Musk. O próprio magnata sul-africano disse em 2019 que ele é esse personagem como uma brincadeira em um tweet.

A compra do Twitter foi uma previsão dos Simpsons em 2015. Naquela época, durante o desenvolvimento da temporada 26, Elon Musk aparece em Springfield para interagir com Homer, pois estava procurando novas ideias para uma empresa. Na abertura desse episódio, a frase “Home Tweet Home” (jogo de palavras com “tweet”, o piar dos passarinhos, e “sweet”, doce) é mostrada, exatamente no mesmo episódio em que o CEO da Space X aparece.

Simpson’s predicts I buy Twitter S26E12 pic.twitter.com/yVmWGwrYY6 — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2022

Twitter

Uma novidade fresquinha é a mudança de logotipo no Twitter, que agora passou a ser um X. Houve uma montagem em que colocaram exatamente a nova imagem do aplicativo com a intenção de alimentar o mito. Mas mesmo que não seja tão preciso, no episódio 21 da temporada 23, aparece um celular com um aplicativo que tem um logotipo similar. Então conta aí.

No, Los Simpson NO predijeron a X: imagen editada vs. imagen original pic.twitter.com/UVksM8pDGu — Diego Rottman (@diegorottman) July 25, 2023

Uma visita inesperada

O Tesla Roadster aparecendo na casa de Leonardo DiCaprio é algo que está prestes a acontecer.

Tesla Roadster in Simpsons episode 😆



I love this license plate 🤩🥰 pic.twitter.com/uuadPeAt2C — Eva Fo𝕏 🦊 Claudius Nero's Legion 𝕏 (@EvaFoxU) November 15, 2020

Foguete

Previsão do foguete da SpaceX. Antes do lançamento do Falcon Heavy da SpaceX, em 2018, alguns fãs apontaram que Os Simpsons previram o evento. No episódio ‘O Casamento de Lisa’ (Temporada 6, Episódio 19), é mostrada uma cena de fundo com uma imagem semelhante à do Falcon Heavy lançando um foguete.