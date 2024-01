O grave erro de ortografia na estátua de Shakira em Barranquilla, na Colômbia

Shakira foi imortalizada em uma escultura de bronze com 6,5 metros de altura, que contou com a participação de mais de 30 pessoas para sua realização e foi inaugurada em Barranquilla, Colômbia. No entanto, os usuários dizem que há um erro ortográfico.

Em várias imagens que circularam nas redes sociais, foi possível observar a placa de dedicação da escultura que conta detalhes sobre sua criação e compartilha uma mensagem: "Um coração que compõe, um quadril que não mente, um talento incomparável, uma voz que move multidões e pés descalços que marcham pelo bem da infância e da humanidade".

Na parte de baixo é possível ver quem foi o diretor da obra, mas houve um erro no sobrenome e isso se tornou rapidamente viral.

Primeiramente, lê-se: "Elaborado pelo artista Yino Márques", o que evidencia que nesta parte seu sobrenome foi escrito com a letra "s".

Na parte inferior, ao lado do nome do prefeito, o nome do artista é escrito de forma diferente: “Márquez”, desta vez terminando com “Z”. Graças a essa comparação, os usuários perceberam o erro. No entanto, até o momento, ninguém explicou o equívoco.

Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad.



Que sigas siendo inspiración para las mujeres y niñas del Caribe, @shakira. pic.twitter.com/rJhaCHlRhO — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) December 26, 2023

E agora, escreve-se com s ou com z?

De acordo com a "Real Academia Española (RAE), "a ortografia dos nomes e sobrenomes tem uma forma canônica fixada que não pode ser modificada pelos falantes".

No caso do sobrenome do artista encarregado de dar vida à escultura da barranquillera, ambas formas com “s” e “z” estão corretas. No entanto, não se sabe como realmente se escreve, devido às duas denominações apresentadas na placa.