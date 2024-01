Meses após veredito, é divulgada a primeira foto policial de Danny Masterson

Vestido de laranja, como um criminoso e condenado comum, Danny Masterson aparece em sua primeira foto policial. O site Page Six ecoa as imagens, que costumam estar disponíveis nos sites de registros penais dos Estados Unidos.

O ator, mais conhecido por seu papel como Steven Hyde na série ‘That 70′s Show’, foi acusado de estupro. Três mulheres afirmaram que os incidentes ocorreram entre 2001 e 2003. Ele foi considerado culpado desde maio de 2023 pelos dois crimes que pesavam contra ele e recentemente recebeu uma sentença de 30 anos de prisão.

O intérprete americano manteve sua declaração de inocência até o final do julgamento, no entanto, o júri foi claro em sua decisão, condenando-o por estuprar duas mulheres, já que não foi possível chegar a um veredito para a terceira acusação. Na última audiência, familiares do acusado e das vítimas compareceram para ouvir a sentença.

"Senhor Masterson, você não é a vítima aqui. Suas ações há 20 anos tiraram a voz e a escolha de outra pessoa. Suas ações há 20 anos foram criminosas e é por isso que você está aqui", declarou a juíza Charlaine Olmedo.

Trata-se de um alívio para as vítimas e seus familiares, pois em 2022 as acusações contra o ator, hoje com 47 anos (ele estará na prisão até os 77), haviam sido descartadas. No entanto, o julgamento foi reativado e, com novos membros no júri, determinaram a culpa do artista.

Agora, meses depois do veredito, as primeiras imagens policiais de Danny Masterson são publicadas, mostrando o que será sua vestimenta por décadas: o macacão laranja.